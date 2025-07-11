https://1prime.ru/20250711/sobjanin-859382194.html
Собянин заявил о создании новой транспортной системы в Москве
Собянин заявил о создании новой транспортной системы в Москве - 11.07.2025, ПРАЙМ
Собянин заявил о создании новой транспортной системы в Москве
Москва создала новую транспортную систему, которая охватила и столицу, и ближайшие города Подмосковья, и работает как часы, планомерная работа в этом... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T01:56+0300
2025-07-11T01:56+0300
2025-07-11T01:56+0300
общество
москва
московская область
подмосковье
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Москва создала новую транспортную систему, которая охватила и столицу, и ближайшие города Подмосковья, и работает как часы, планомерная работа в этом направлении продолжается, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в предыдущие десятилетия был огромный приток населения, автомашин, которые начали давить на улицы города, создавать некомфортную ситуацию, при этом резко уменьшили инвестиции в транспортную инфраструктуру. В результате - практически полный транспортный коллапс.
"Чтобы из этого выйти, создать новую систему, не только в Москве, но и во всем мегаполисе, включая Московскую область, надо было в кратчайшие сроки вложить инвестиции, создать новую транспортную систему, которая бы охватила и Москву, и ближайшие города Подмосковья, и работала как часы. Такая система была создана, дальше идет планомерная работа, но это не означает, что мы взяли и остановились на этом", - подчеркнул Собянин.
Ранее мэр заявил, что ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии.
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общество , москва, московская область, подмосковье, сергей собянин
Общество , МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Сергей Собянин
Собянин заявил о создании новой транспортной системы в Москве
Собянин: Москва создала новую транспортную систему, которая охватила Москву и Подмосковье
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Москва создала новую транспортную систему, которая охватила и столицу, и ближайшие города Подмосковья, и работает как часы, планомерная работа в этом направлении продолжается, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в предыдущие десятилетия был огромный приток населения, автомашин, которые начали давить на улицы города, создавать некомфортную ситуацию, при этом резко уменьшили инвестиции в транспортную инфраструктуру. В результате - практически полный транспортный коллапс.
"Чтобы из этого выйти, создать новую систему, не только в Москве, но и во всем мегаполисе, включая Московскую область, надо было в кратчайшие сроки вложить инвестиции, создать новую транспортную систему, которая бы охватила и Москву, и ближайшие города Подмосковья, и работала как часы. Такая система была создана, дальше идет планомерная работа, но это не означает, что мы взяли и остановились на этом", - подчеркнул Собянин.
Ранее мэр заявил, что ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии.