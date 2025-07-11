https://1prime.ru/20250711/sobyanin-859397703.html
Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора экономики Москвы
Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора экономики Москвы - 11.07.2025, ПРАЙМ
Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора экономики Москвы
Высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы за последние годы, благодаря этому создаются новые центры компетенций, сообщил в интервью РИА Новости... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T12:20+0300
2025-07-11T12:20+0300
2025-07-11T12:20+0300
экономика
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/76438/95/764389577_0:105:1473:933_1920x0_80_0_0_52c4559f80af57b8b65c728ea8c8c9a3.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы за последние годы, благодаря этому создаются новые центры компетенций, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Москве доминирующую роль в экономике играют услуги. "Но тем не менее промышленность - не просто промышленность, а высокотехнологичная промышленность - играет огромную роль. Она требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. То есть это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. И мы взяли курс на новую современную индустриализацию. И за последние годы у нас высокотехнологичный сектор растет. Даже не на проценты, а в разы. Это не может не радовать, потому что это создает новые центры компетенций", - рассказал Собянин.
https://1prime.ru/20250711/sobyanin-859395888.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76438/95/764389577_44:0:1427:1037_1920x0_80_0_0_629fd5f42e6415d7ab27d93edd45ff59.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, сергей собянин
Экономика, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора экономики Москвы
Собянин: высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы за последние годы, благодаря этому создаются новые центры компетенций, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в Москве доминирующую роль в экономике играют услуги.
"Но тем не менее промышленность - не просто промышленность, а высокотехнологичная промышленность - играет огромную роль. Она требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. То есть это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. И мы взяли курс на новую современную индустриализацию. И за последние годы у нас высокотехнологичный сектор растет. Даже не на проценты, а в разы. Это не может не радовать, потому что это создает новые центры компетенций", - рассказал Собянин.
Собянин оценил рост объема инвестиций в Москве на фоне охлаждения экономики