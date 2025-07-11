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Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора экономики Москвы

Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора экономики Москвы - 11.07.2025, ПРАЙМ

Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора экономики Москвы

Высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы за последние годы, благодаря этому создаются новые центры компетенций, сообщил в интервью РИА Новости... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T12:20+0300

2025-07-11T12:20+0300

2025-07-11T12:20+0300

экономика

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы за последние годы, благодаря этому создаются новые центры компетенций, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Москве доминирующую роль в экономике играют услуги. "Но тем не менее промышленность - не просто промышленность, а высокотехнологичная промышленность - играет огромную роль. Она требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. То есть это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. И мы взяли курс на новую современную индустриализацию. И за последние годы у нас высокотехнологичный сектор растет. Даже не на проценты, а в разы. Это не может не радовать, потому что это создает новые центры компетенций", - рассказал Собянин.

https://1prime.ru/20250711/sobyanin-859395888.html

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общество , москва, сергей собянин