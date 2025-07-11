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Подвижной состав на Ярославском направлении в Москве полностью заменят
Подвижной состав на Ярославском направлении в Москве полностью заменят - 11.07.2025, ПРАЙМ
Подвижной состав на Ярославском направлении в Москве полностью заменят
Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T03:45+0300
2025-07-11T03:45+0300
2025-07-11T03:45+0300
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, Ярославское направление железной дороги - перегруженное, один из способов решить эту проблему - это обеспечить новым подвижным составом, который на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт.
"Поэтому мы поставили задачу в течение нескольких лет планомерно заменить полностью подвижной состав на Ярославском направлении, таким образом сделать его комфортным и более свободным, чем оно сейчас", - рассказал Собянин.
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общество , москва, сергей собянин
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
Подвижной состав на Ярославском направлении в Москве полностью заменят
Собянин: подвижной состав на Ярославском направлении заменят за несколько лет
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, Ярославское направление железной дороги - перегруженное, один из способов решить эту проблему - это обеспечить новым подвижным составом, который на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт.
"Поэтому мы поставили задачу в течение нескольких лет планомерно заменить полностью подвижной состав на Ярославском направлении, таким образом сделать его комфортным и более свободным, чем оно сейчас", - рассказал Собянин.