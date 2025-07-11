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В России увеличился предельный срок строительства дома по льготной ипотеке
В России увеличился предельный срок строительства дома по льготной ипотеке - 11.07.2025, ПРАЙМ
В России увеличился предельный срок строительства дома по льготной ипотеке
Предельный срок возведения дома по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличен с одного года до двух лет, изменения уже... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T18:46+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Предельный срок возведения дома по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличен с одного года до двух лет, изменения уже действуют, это позволит гражданам в более комфортные сроки успеть достроить жилье и ввести его в эксплуатацию, а также вернуться к льготной процентной ставке, сообщил Минфин РФ. "Вступили в силу изменения в программе "Льготная ипотека", предусматривающие продление до 24 месяцев предельного срока строительства жилого дома", - говорится в материалах на сайте министерства. "Правительство РФ согласовало решение, которое позволит гражданам в более комфортные сроки успеть достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом, а также вернуться к льготной процентной ставке по кредиту в случаях, когда она ранее повышалась до рыночной, если граждане не успевали достроить жилье в течение 12 месяцев", - добавляет министерство. В Минфин России поступали многочисленные обращения граждан, которые не успевали построить или ввести в эксплуатацию жилой дом, отмечает ведомство. "Поднявшаяся ставка в соответствии с условиями программы приводила к повышенным ежемесячным платежам для граждан. Решение подготовлено Минфином для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - говорится в материалах. В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что десятки тысяч заемщиков в России столкнулись с проблемами при самостоятельном строительстве жилья в рамках льготных ипотечных программ, ЦБ рекомендовал банкам оказывать поддержку таким людям, но рассчитывает на системные решения. По совместным оценкам Банка России и компании "Дом.РФ", не уложились в указанный срок строительства около 30 тысяч заемщиков. ЦБ называл две основные проблемы, с которыми столкнулись заемщики, взявшие льготный кредит на индивидуальную постройку дома. Первая связана со сроками строительства жилья: по правилам льготной ипотеки, если кредит предоставлен на самостоятельное строительство, дом должен был введен в эксплуатацию в течение 12 месяцев. Иначе льготная ставка перестает действовать и меняется на обычную банковскую ставку. Вторая проблема - это сложности заемщиков с подрядчиками, который получал деньги напрямую из банка траншами. Подрядчик обанкротился или просто исчез, а люди в результате оказались без жилья с задолженностью перед банками. По оценкам ЦБ, в такой ситуации оказались около 5 тысяч заемщиков. Ранее Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства. В России действует несколько льготных ипотечных программ с господдержкой, включая семейную, дальневосточную и арктическую, сельскую и IT-ипотеку. Безадресная льготная ипотека завершилась 1 июля 2024 года.
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россия, общество , рф, эльвира набиуллина, минфин, банк россия, дом.рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Эльвира Набиуллина, Минфин, банк Россия, Дом.РФ
В России увеличился предельный срок строительства дома по льготной ипотеке
Предельный срок строительства дома по льготной ипотеке увеличен до двух лет
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Предельный срок возведения дома по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличен с одного года до двух лет, изменения уже действуют, это позволит гражданам в более комфортные сроки успеть достроить жилье и ввести его в эксплуатацию, а также вернуться к льготной процентной ставке, сообщил Минфин РФ.
"Вступили в силу изменения в программе "Льготная ипотека", предусматривающие продление до 24 месяцев предельного срока строительства жилого дома", - говорится в материалах на сайте министерства.
"Правительство РФ согласовало решение, которое позволит гражданам в более комфортные сроки успеть достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом, а также вернуться к льготной процентной ставке по кредиту в случаях, когда она ранее повышалась до рыночной, если граждане не успевали достроить жилье в течение 12 месяцев", - добавляет министерство.
В Минфин России поступали многочисленные обращения граждан, которые не успевали построить или ввести в эксплуатацию жилой дом, отмечает ведомство.
"Поднявшаяся ставка в соответствии с условиями программы приводила к повышенным ежемесячным платежам для граждан. Решение подготовлено Минфином для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - говорится в материалах.
В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что десятки тысяч заемщиков в России столкнулись с проблемами при самостоятельном строительстве жилья в рамках льготных ипотечных программ, ЦБ рекомендовал банкам оказывать поддержку таким людям, но рассчитывает на системные решения. По совместным оценкам Банка России и компании "Дом.РФ", не уложились в указанный срок строительства около 30 тысяч заемщиков.
ЦБ называл две основные проблемы, с которыми столкнулись заемщики, взявшие льготный кредит на индивидуальную постройку дома. Первая связана со сроками строительства жилья: по правилам льготной ипотеки, если кредит предоставлен на самостоятельное строительство, дом должен был введен в эксплуатацию в течение 12 месяцев. Иначе льготная ставка перестает действовать и меняется на обычную банковскую ставку.
Вторая проблема - это сложности заемщиков с подрядчиками, который получал деньги напрямую из банка траншами. Подрядчик обанкротился или просто исчез, а люди в результате оказались без жилья с задолженностью перед банками. По оценкам ЦБ, в такой ситуации оказались около 5 тысяч заемщиков.
Ранее Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства.
В России действует несколько льготных ипотечных программ с господдержкой, включая семейную, дальневосточную и арктическую, сельскую и IT-ипотеку. Безадресная льготная ипотека завершилась 1 июля 2024 года.
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