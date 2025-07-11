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Рубио призвал страны НАТО передать Украине американские вооружения

Рубио призвал страны НАТО передать Украине американские вооружения - 11.07.2025, ПРАЙМ

Рубио призвал страны НАТО передать Украине американские вооружения

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T15:23+0300

2025-07-11T15:23+0300

2025-07-11T15:23+0300

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем восполнять запасы за счёт закупок у США. "В конечном итоге некоторые системы, в которых нуждается Украина, - это те, которые не производятся в Европе. Их придётся закупать у Соединённых Штатов", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР Ван И в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube. Он уточнил, что у ряда союзников есть необходимые оборонительные системы, которые могут быть быстро переданы Киеву. "Я бы обратил внимание на то, что рядом оборонительных систем, которые запрашивает Украина, союзники по НАТО уже располагают. Например, у Германии, насколько я помню, есть 13 или 14 батарей Patriot. У других стран - Испании и не только - тоже есть подобные комплексы", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, поставляемое Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщал о готовности закупить у США зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей передачи Украине. По его словам, этот вопрос обсуждался с Трампом, однако окончательного решения пока не принято.

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украина, сша, европа, марко рубио, дональд трамп, ван и, нато, асеан, youtube