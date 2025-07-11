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Фондовые индексы США снижаются в пятницу

Фондовые индексы США снижаются в пятницу - 11.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США снижаются в пятницу

Фондовые индексы США торгуются в минусе в пятницу на фоне неопределенности в мировой торговле и опасениях неустойчивости экономики страны, следует из данных... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T17:18+0300

2025-07-11T17:18+0300

2025-07-11T17:18+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США торгуются в минусе в пятницу на фоне неопределенности в мировой торговле и опасениях неустойчивости экономики страны, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,58% - до 44 390,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,18%, до 20 592,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 6 255,25 пункта. Аналитики полагают, что траекторию индексов Уолл-стрит определяют данные по макроэкономике страны, которая, как отмечают эксперты, не демонстрирует устойчивости. Данные учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. "Если вы хотите, чтобы секторы продолжали демонстрировать превосходство, а не просто тактически торговать, вам понадобятся макроэкономические данные, чтобы удержаться на месте, и снижение ставки ФРС. Структурно это не "или-или", я думаю, что это "и то, и другое", и мы еще не дошли до этого", - приводит телеканал CNBC мнение аналитика Citi Дрю Петтита (Drew Pettit). По данным CME Group, порядка 64,7% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Также участники рынка могут обращать внимание на ход мирового торгового диалога. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что страна с 1 августа наложит пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Помимо этого, рынки ожидают дополнительных сведений относительно состояния американской экономики. Так, в пятницу министерство финансов США опубликует показатели по бюджету страны. Аналитики ожидают, что в июне дефицит американского бюджета в июне составил 11 миллиардов долларов после 316 миллиардов месяцем ранее.

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общество , сша, канада, дональд трамп, dow jones, nasdaq, cnbc, nasdaq composite