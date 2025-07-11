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США стали импортировать из ЕС на треть больше фотоаппаратов, чем год назад
США стали импортировать из ЕС на треть больше фотоаппаратов, чем год назад - 11.07.2025, ПРАЙМ
США стали импортировать из ЕС на треть больше фотоаппаратов, чем год назад
Соединенные Штаты в мае этого года стали импортировать из Евросоюза на треть больше фотоаппаратов, видеокамер и различного оборудования для съемок, чем год... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T02:15+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в мае этого года стали импортировать из Евросоюза на треть больше фотоаппаратов, видеокамер и различного оборудования для съемок, чем год назад, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Всего в мае из ЕС в США приехало камер и фотооборудования почти на 7,5 миллиона долларов. Это на 36% больше, чем в мае прошлого года, и лишь на 2% меньше, чем месяц назад.
Самая большая доля поставок пришлась на фотокамеры и детали для них – 2,6 миллиона долларов. Главным образом это были камеры моментальной печати. Также импортировались части и аксессуары для обычных фотокамер, вспышки, пленочные камеры и специальные фотоаппараты, например, для подводной и аэрофотосъемки.
Следом расположилось оборудование для фотолабораторий, в основном проекционные экраны – на 2,3 миллиона долларов. На третьем месте с объемом импорта на 2,02 миллиона долларов – кинокамеры и кинопроекторы.
По итогам первых пяти месяцев этого года поставки фото и видеооборудования в США из ЕС достигли 40,8 миллиона долларов, что на пятую часть больше, чем за такой же период прошлого года.
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общество , сша, ес
США стали импортировать из ЕС на треть больше фотоаппаратов, чем год назад
США в мае стали импортировать из ЕС на треть больше фотоаппаратов и видеокамер
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в мае этого года стали импортировать из Евросоюза на треть больше фотоаппаратов, видеокамер и различного оборудования для съемок, чем год назад, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Всего в мае из ЕС в США приехало камер и фотооборудования почти на 7,5 миллиона долларов. Это на 36% больше, чем в мае прошлого года, и лишь на 2% меньше, чем месяц назад.
Самая большая доля поставок пришлась на фотокамеры и детали для них – 2,6 миллиона долларов. Главным образом это были камеры моментальной печати. Также импортировались части и аксессуары для обычных фотокамер, вспышки, пленочные камеры и специальные фотоаппараты, например, для подводной и аэрофотосъемки.
Следом расположилось оборудование для фотолабораторий, в основном проекционные экраны – на 2,3 миллиона долларов. На третьем месте с объемом импорта на 2,02 миллиона долларов – кинокамеры и кинопроекторы.
По итогам первых пяти месяцев этого года поставки фото и видеооборудования в США из ЕС достигли 40,8 миллиона долларов, что на пятую часть больше, чем за такой же период прошлого года.