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В США оценили шансы Китая присоединиться к переговорам по ядерной сфере

В США оценили шансы Китая присоединиться к переговорам по ядерной сфере - 11.07.2025, ПРАЙМ

В США оценили шансы Китая присоединиться к переговорам по ядерной сфере

России и США не стоит ожидать, что Китай на данном этапе присоединится к обсуждению ограничений в ядерной сфере, заявил РИА Новости директор американской... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T02:33+0300

2025-07-11T02:33+0300

2025-07-11T02:33+0300

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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. России и США не стоит ожидать, что Китай на данном этапе присоединится к обсуждению ограничений в ядерной сфере, заявил РИА Новости директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "Для (президента США - ред.) Дональда Трампа или (президента РФ - ред.) Владимира Путина нереалистично ожидать, что Китай присоединится к обсуждению (ограничений в ядерной сфере - ред.) на данном этапе или примет какое-либо решение", - сказал он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. По оценке Кимбалл, "мечта" о трехстороннем соглашении в области стратегической стабильности обсуждается уже некоторое время. "Мы видели практический результат пять лет назад, когда Дональд Трамп пригласил Китай присоединиться к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями. Китайцы так и не явились. Они повторили тот факт, что их арсенал гораздо меньше, чем у США или России", - отметил глава ассоциации. Как подчеркнул американский эксперт, в этих условиях Москве и Вашингтону следует сохранять существующие ограничения на собственные стратегические арсеналы до тех пор, пока не будет достигнута такая договоренность, которая будет учитывать действия Пекина. Путин в 2023 году заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила в июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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общество , сша, китай, рф, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, мид