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США нарастили импорт медицинского оборудования из ЕС на 10%

США нарастили импорт медицинского оборудования из ЕС на 10% - 11.07.2025, ПРАЙМ

США нарастили импорт медицинского оборудования из ЕС на 10%

США по итогам первых пяти месяцев этого года нарастили импорт медицинского оборудования из Евросоюза более чем на 10%, при этом ЕС в общем американском импорте... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T05:16+0300

2025-07-11T05:16+0300

2025-07-11T05:16+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. США по итогам первых пяти месяцев этого года нарастили импорт медицинского оборудования из Евросоюза более чем на 10%, при этом ЕС в общем американском импорте таких товаров занял первое место, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Суммарный импорт медоборудования за январь-май 2025 года составил почти 10 миллиардов долларов. Это на 12% больше, чем за такой же период прошлого года. Больше всего Штаты в этом году закупали приборы и устройства, применяемые в различных отраслях медицины - на 4,5 миллиарда долларов. В частности это была аппаратура для нервной стимуляции, электрохирургические инструменты, эндоскопы, оборудование для анестезии. Еще на 4,2 миллиарда долларов в Штаты приезжало ортопедических приспособлений: костылей, приспособлений для лечения переломов, протезов, слуховых аппаратов и так далее. На третьем месте расположилась аппаратура для рентгенографии и томографии - 1,1 миллиарда долларов. Кроме того, США импортировали, но уже в гораздо меньших объемах, приборы для проведения различных видов терапии, для массажа, а также дыхательное оборудование - на 243,6 миллиона долларов. ЕС по поставкам медоборудования в Штаты стал первым. Лидерами внутри него стали Ирландия, Германия и Дания. В топ-5 по миру также вошли Мексика (6,9 миллиарда долларов), Коста-Рика (2,7 миллиарда), Китай (2,3 миллиарда) и Швейцария (1,5 миллиарда). Импорт американцами приборов для медицины по итогам мая составил 2,1 миллиарда долларов – на 13% больше, чем в мае 2024 года и на 3% меньше, чем месяц назад.

сша

ирландия

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общество , сша, ирландия, германия, ес