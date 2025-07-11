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Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ
Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ
Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом в пятницу, несмотря на закрытое воздушное пространство над страной, сообщает украинское издание... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T14:53+0300
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политика
киев
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом в пятницу, несмотря на закрытое воздушное пространство над страной, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Над Киевом пролетел грузовой Ан-124 "Руслан". На хвосте самолета виден логотип "Антонова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как предположили в издании, компания "Антонов", вероятно, решила "перегнать" свой самолёт из Днепропетровска за границу, где он может использоваться для коммерческих полетов и приносить прибыль. При этом ранее местные жители стали выкладывать видео пролетающего над Киевом самолета, предполагая, что он мог быть гражданским. Согласно сервису Flight Radar., воздушное судно вылетело из Днепропетровска в направлении Киева примерно в 9.00. С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
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киев
днепропетровск
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киев, днепропетровск, украина
Политика, Киев, Днепропетровск, УКРАИНА
14:53 11.07.2025
 
Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ

Над Киевом, несмотря на закрытое воздушное пространство, пролетел самолет

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом в пятницу, несмотря на закрытое воздушное пространство над страной, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Над Киевом пролетел грузовой Ан-124 "Руслан". На хвосте самолета виден логотип "Антонова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как предположили в издании, компания "Антонов", вероятно, решила "перегнать" свой самолёт из Днепропетровска за границу, где он может использоваться для коммерческих полетов и приносить прибыль.
При этом ранее местные жители стали выкладывать видео пролетающего над Киевом самолета, предполагая, что он мог быть гражданским.
Согласно сервису Flight Radar., воздушное судно вылетело из Днепропетровска в направлении Киева примерно в 9.00.
С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
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