https://1prime.ru/20250711/stranaua-859404581.html
Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ
Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ
Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом в пятницу, несмотря на закрытое воздушное пространство над страной, сообщает украинское издание... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T14:53+0300
2025-07-11T14:53+0300
2025-07-11T14:53+0300
политика
киев
днепропетровск
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом в пятницу, несмотря на закрытое воздушное пространство над страной, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Над Киевом пролетел грузовой Ан-124 "Руслан". На хвосте самолета виден логотип "Антонова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как предположили в издании, компания "Антонов", вероятно, решила "перегнать" свой самолёт из Днепропетровска за границу, где он может использоваться для коммерческих полетов и приносить прибыль. При этом ранее местные жители стали выкладывать видео пролетающего над Киевом самолета, предполагая, что он мог быть гражданским. Согласно сервису Flight Radar., воздушное судно вылетело из Днепропетровска в направлении Киева примерно в 9.00. С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
https://1prime.ru/20250711/ukraina-859386514.html
киев
днепропетровск
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, днепропетровск, украина
Политика, Киев, Днепропетровск, УКРАИНА
Над Киевом пролетел самолет, пишут СМИ
Над Киевом, несмотря на закрытое воздушное пространство, пролетел самолет
МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом в пятницу, несмотря на закрытое воздушное пространство над страной, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Над Киевом пролетел грузовой Ан-124 "Руслан". На хвосте самолета виден логотип "Антонова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как предположили в издании, компания "Антонов", вероятно, решила "перегнать" свой самолёт из Днепропетровска за границу, где он может использоваться для коммерческих полетов и приносить прибыль.
При этом ранее местные жители стали выкладывать видео пролетающего над Киевом самолета, предполагая, что он мог быть гражданским.
Согласно сервису Flight Radar., воздушное судно вылетело из Днепропетровска в направлении Киева примерно в 9.00.
С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве