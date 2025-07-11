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Страны ЕС вновь попытаются достичь договоренности по санкциям против России

Страны ЕС вновь попытаются достичь договоренности по санкциям против России - 11.07.2025, ПРАЙМ

Страны ЕС вновь попытаются достичь договоренности по санкциям против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу вновь попытаются достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T00:37+0300

2025-07-11T00:37+0300

2025-07-11T00:37+0300

общество

запад

рф

польша

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ес

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу вновь попытаются достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года), однако блокирование пакета некоторыми странами сделало быстрое согласование новых ограничений невозможным и теперь о надежде ввести их в действие говорит уже следующий председатель Совета - Дания. Как следует из повестки заседания, оно начнется в пятницу в 15.00 по местному времени (16.00 мск), пункт об экономических и персональных санкциях значится среди требующих предварительного обсуждения, а значит может вновь быть заблокирован. По данным СМИ, в настоящее время пакет блокирует Словакия, опасающаяся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей. Ранее с предложением по новым санкциям выступила Европейская комиссия. В числе предложенных мер: санкции против "Северных потоков", понижение потолка цен на российскую нефть, санкции против российского банковского сектора, новые ограничения против морских кораблей, которые в ЕС связывают с транспортировкой российской нефти. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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общество , запад, рф, польша, владимир путин, ес