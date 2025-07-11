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Суд Челябинска изъял в доход государства ЮГК бизнесмена Струкова - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Суд Челябинска изъял в доход государства ЮГК бизнесмена Струкова
Суд Челябинска изъял в доход государства ЮГК бизнесмена Струкова - 11.07.2025, ПРАЙМ
Суд Челябинска изъял в доход государства ЮГК бизнесмена Струкова
Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащего Константину... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T12:49+0300
2025-07-11T12:49+0300
экономика
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – ПРАЙМ. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащего Константину Струкову, и ряда других компаний, передает корреспондент РИА Новости. "Исковые требования Генеральной прокуратуры РФ... удовлетворить", - сказал судья.
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общество , рф
Экономика, Общество , РФ
12:49 11.07.2025
 
Суд Челябинска изъял в доход государства ЮГК бизнесмена Струкова

Суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии компании Струкова

© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – ПРАЙМ. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащего Константину Струкову, и ряда других компаний, передает корреспондент РИА Новости.
"Исковые требования Генеральной прокуратуры РФ... удовлетворить", - сказал судья.
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ЭкономикаОбществоРФ
 
 
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