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Суд Челябинска изъял в доход государства ЮГК бизнесмена Струкова

Суд Челябинска изъял в доход государства ЮГК бизнесмена Струкова - 11.07.2025, ПРАЙМ

Суд Челябинска изъял в доход государства ЮГК бизнесмена Струкова

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащего Константину... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T12:49+0300

2025-07-11T12:49+0300

2025-07-11T12:49+0300

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – ПРАЙМ. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащего Константину Струкову, и ряда других компаний, передает корреспондент РИА Новости. "Исковые требования Генеральной прокуратуры РФ... удовлетворить", - сказал судья.

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