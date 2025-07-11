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ИИ может сэкономить рестораторам расходы на треть, заявил Сухих

ИИ может сэкономить рестораторам расходы на треть, заявил Сухих - 11.07.2025, ПРАЙМ

ИИ может сэкономить рестораторам расходы на треть, заявил Сухих

Искусственный интеллект (ИИ) может сэкономить рестораторам расходы на треть, если с его помощью рассчитывать, когда освободится столик, создавать гибкий график... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T03:36+0300

2025-07-11T03:36+0300

2025-07-11T03:36+0300

общество

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) может сэкономить рестораторам расходы на треть, если с его помощью рассчитывать, когда освободится столик, создавать гибкий график работы для сотрудников, опережать конкурентов в найме специалистов, заявил РИА Новости основатель сети ресторанов "Супра" Илья Сухих. "Ресторанный бизнес - ремесленный, здесь 70% - это люди, которых нельзя заменить технологиями или ботами. Но 30% процессов как раз можно поручить искусственному интеллекту, сэкономив, таким образом, расходы на треть", - сказал Сухих. В первую очередь, по его мнению, ИИ можно внедрить в управление бронированием. "Если проанализировать несколько десятков показателей, таких как средний чек, средняя цена блюда или напитка, количество блюд и так далее, то, получается, можно создать специальный алгоритм, который помогает предсказывать с погрешностью до 5 минут, сколько будет занят стол, и будет автоматически искать слоты, какой стол забронировать и на какое время", - добавил ресторатор. Он пояснил, что благодаря этому ресторан не пустует в прайм-тайм, а его посещаемость растет на 10-20%. "Когда этим занимается хостес, он не может рассчитать время с такой точностью", - пояснил ресторатор. Второе направление, по мнению Сухих, это создание с помощью искусственного интеллекта графика сотрудников. "Для этого нужно собрать данные о том, сколько времени требуется на приготовление каждого блюда, сколько гостей и в какое время посещает ресторан, добавить локацию, погоду, пробки и другие факторы. На основе этих данных можно понять, какое количество поваров, официантов и других сотрудников требуется в какие дни и часы, чтобы, с одной стороны, они не простаивали, а с другой - успевали обслужить всех посетителей", - сказал он. "Третий лайфхак связан с наймом сотрудников. Бот, который будет оперативно отвечать на поступившие в ресторан заявки о трудоустройстве, а также самостоятельно отслеживать вакансии на специализированных сайтах, поможет ресторатору привлечь в свой бизнес компетентных специалистов раньше остальных. А от высокопрофессионального сотрудника и его компетенций во многом зависит весь бизнес. Люди не пойдут в ресторан, где, к примеру, шеф не умеет готовить, бармен не знает, как смешивать коктейли, а официант роняет поднос с блюдами", - отметил ресторатор. По мнению эксперта, еще один секрет - специальное приложение для сотрудников, особенно для начинающих. В режиме реального времени оно скорректирует речь официанта, когда он принимает заказ, подскажет, что еще предложить гостям, и поможет увеличить таким образом чек, а повару или бармену - быстрее приготовить новое блюдо или напиток. Чем быстрее начинающий сотрудник станет профессионалом, тем выгоднее для бизнеса. "Еще один важный процесс, с которым также прекрасно справляется ИИ - прогнозирование закупок. Если этим занимается человек, зачастую продуктов заказывается либо больше, либо меньше необходимого. Соответственно, мы или не успеваем какие-то продукты использовать, или, наоборот, их не хватает. Избыток продуктов - это, во-первых, замороженные деньги, которые не работают, а во-вторых, - списания и потери. А невозможность подать блюдо без определенных ингредиентов - потеря выручки и репутации. Кроме того, с помощью этого алгоритма можно анализировать рынок, искать более выгодных поставщиков и составлять для них заявки на закупки", - заключил Сухих.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество