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СМИ: сторонники Трампа жалуются, что голосовали не за отправку оружия Киеву - 11.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: сторонники Трампа жалуются, что голосовали не за отправку оружия Киеву
СМИ: сторонники Трампа жалуются, что голосовали не за отправку оружия Киеву - 11.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: сторонники Трампа жалуются, что голосовали не за отправку оружия Киеву
Сторонники президента США Дональда Трампа жалуются, что они голосовали не за то, чтобы он отправлял дополнительное оружие на Украину, пишет британская газета... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:38+0300
2025-07-11T17:39+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Сторонники президента США Дональда Трампа жалуются, что они голосовали не за то, чтобы он отправлял дополнительное оружие на Украину, пишет британская газета Times. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок вооружения из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное" вооружение. "Вопрос, вызывающий тревогу, - это продолжающаяся поддержка Трампом Украины. Объявление об отправке дополнительного оружия на Украину заставило некоторых сторонников пожаловаться, что они не голосовали за это", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, запад, дональд трамп, сергей лавров, politico, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Politico, НАТО, МИД РФ
17:38 11.07.2025 (обновлено: 17:39 11.07.2025)
 
СМИ: сторонники Трампа жалуются, что голосовали не за отправку оружия Киеву

Times: сторонники Трампа пожаловались, что голосовали не за отправку оружия Украине

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Сторонники президента США Дональда Трампа жалуются, что они голосовали не за то, чтобы он отправлял дополнительное оружие на Украину, пишет британская газета Times.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок вооружения из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное" вооружение.
"Вопрос, вызывающий тревогу, - это продолжающаяся поддержка Трампом Украины. Объявление об отправке дополнительного оружия на Украину заставило некоторых сторонников пожаловаться, что они не голосовали за это", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАСШАЗАПАДДональд ТрампСергей ЛавровPoliticoНАТОМИД РФ
 
 
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