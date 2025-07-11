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Правительство субсидирует создание инфраструктуры для переработки ТКО

Правительство субсидирует создание инфраструктуры для переработки ТКО - 11.07.2025, ПРАЙМ

Правительство субсидирует создание инфраструктуры для переработки ТКО

Правительство России будет субсидировать мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов в регионах в рамках нового... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:02+0300

2025-07-11T10:02+0300

2025-07-11T10:02+0300

экономика

рф

владимир путин

михаил мишустин

федеральное собрание

тко

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Правительство России будет субсидировать мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов в регионах в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщила пресс-служба кабмина. Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году поручил правительству предусмотреть в этом нацпроекте формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объёма ежегодно образуемых твёрдых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов. "Правительство продолжит финансировать региональные проекты по созданию инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов. В 2025–2030 годах регионы будут получать субсидии на реализацию таких мероприятий в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина. Такую господдержку продолжат предоставлять регионам на строительство и реконструкцию предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации ТКО, а также на закупку контейнеров для раздельного накопления мусора, уточнили в правительстве. "Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета на условиях софинансирования. Решение позволит создать условия для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечить сортировку и переработку мусора, максимально снизить объём отходов, направляемых на полигоны", - добавили в кабмине.

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рф, владимир путин, михаил мишустин, федеральное собрание, тко