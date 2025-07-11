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Правительство субсидирует создание инфраструктуры для переработки ТКО
Правительство субсидирует создание инфраструктуры для переработки ТКО - 11.07.2025, ПРАЙМ
Правительство субсидирует создание инфраструктуры для переработки ТКО
Правительство России будет субсидировать мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов в регионах в рамках нового... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:02+0300
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экономика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Правительство России будет субсидировать мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов в регионах в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщила пресс-служба кабмина. Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году поручил правительству предусмотреть в этом нацпроекте формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объёма ежегодно образуемых твёрдых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов. "Правительство продолжит финансировать региональные проекты по созданию инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов. В 2025–2030 годах регионы будут получать субсидии на реализацию таких мероприятий в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина. Такую господдержку продолжат предоставлять регионам на строительство и реконструкцию предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации ТКО, а также на закупку контейнеров для раздельного накопления мусора, уточнили в правительстве. "Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета на условиях софинансирования. Решение позволит создать условия для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечить сортировку и переработку мусора, максимально снизить объём отходов, направляемых на полигоны", - добавили в кабмине.
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рф, владимир путин, михаил мишустин, федеральное собрание, тко
Экономика, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральное собрание, ТКО
Правительство субсидирует создание инфраструктуры для переработки ТКО
Правительство будет субсидировать создание инфраструктуры для переработки ТКО в регионах
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Правительство России будет субсидировать мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов в регионах в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщила пресс-служба кабмина.
Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году поручил правительству предусмотреть в этом нацпроекте формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объёма ежегодно образуемых твёрдых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов.
"Правительство продолжит финансировать региональные проекты по созданию инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов. В 2025–2030 годах регионы будут получать субсидии на реализацию таких мероприятий в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Такую господдержку продолжат предоставлять регионам на строительство и реконструкцию предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации ТКО, а также на закупку контейнеров для раздельного накопления мусора, уточнили в правительстве.
"Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета на условиях софинансирования. Решение позволит создать условия для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечить сортировку и переработку мусора, максимально снизить объём отходов, направляемых на полигоны", - добавили в кабмине.
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