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Трамп анонсировал важное заявление по России
Трамп анонсировал важное заявление по России - 11.07.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал важное заявление по России
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:03+0300
2025-07-11T08:03+0300
2025-07-11T08:03+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. "Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - заявил он телеканалу, который отметил, что президент отказался раскрыть подробности. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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сша, дональд трамп, россия
Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
Трамп анонсировал важное заявление по России
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник сделает важное заявление по России
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - заявил он телеканалу, который отметил, что президент отказался раскрыть подробности.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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