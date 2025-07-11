https://1prime.ru/20250711/tramp--859385528.html

Трамп анонсировал важное заявление по России

Трамп анонсировал важное заявление по России - 11.07.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал важное заявление по России

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T08:03+0300

2025-07-11T08:03+0300

2025-07-11T08:03+0300

политика

сша

дональд трамп

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. "Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - заявил он телеканалу, который отметил, что президент отказался раскрыть подробности. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".

https://1prime.ru/20250710/sherif-859380816.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, россия