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СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за саммита БРИКС - 11.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за саммита БРИКС
СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за саммита БРИКС - 11.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за саммита БРИКС
Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T04:39+0300
2025-07-11T04:39+0300
общество
бразилия
сша
латинская америка
дональд трамп
politico
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со ссылкой на источники. О введении пошлин с 1 августа Трамп сообщил в среду в социальной сети Truth Social. Он представлял эту угрозу как борьбу за справедливость для своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Однако, как сообщают четыре осведомленных источника, решающим фактором стал прошедший на выходных саммит БРИКС. "БРИКС перевесил чашу весов", – заявил изданию бывший спецпредставитель Трампа по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне. По словам источников, Белый дом пришел к выводу, что другие методы наказания Бразилии, такие как санкции, займут слишком много времени или будут слишком сложными. Ранее Трамп написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.
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общество , бразилия, сша, латинская америка, дональд трамп, politico
Общество , БРАЗИЛИЯ, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Дональд Трамп, Politico
04:39 11.07.2025
 
СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за саммита БРИКС

Politico: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
О введении пошлин с 1 августа Трамп сообщил в среду в социальной сети Truth Social. Он представлял эту угрозу как борьбу за справедливость для своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Однако, как сообщают четыре осведомленных источника, решающим фактором стал прошедший на выходных саммит БРИКС.
"БРИКС перевесил чашу весов", – заявил изданию бывший спецпредставитель Трампа по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне.
По словам источников, Белый дом пришел к выводу, что другие методы наказания Бразилии, такие как санкции, займут слишком много времени или будут слишком сложными.
Ранее Трамп написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.
 
ОбществоБРАЗИЛИЯСШАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАДональд ТрампPolitico
 
 
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