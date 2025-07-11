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СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за саммита БРИКС

СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за саммита БРИКС - 11.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии из-за саммита БРИКС

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T04:39+0300

2025-07-11T04:39+0300

2025-07-11T04:39+0300

общество

бразилия

сша

латинская америка

дональд трамп

politico

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со ссылкой на источники. О введении пошлин с 1 августа Трамп сообщил в среду в социальной сети Truth Social. Он представлял эту угрозу как борьбу за справедливость для своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Однако, как сообщают четыре осведомленных источника, решающим фактором стал прошедший на выходных саммит БРИКС. "БРИКС перевесил чашу весов", – заявил изданию бывший спецпредставитель Трампа по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне. По словам источников, Белый дом пришел к выводу, что другие методы наказания Бразилии, такие как санкции, займут слишком много времени или будут слишком сложными. Ранее Трамп написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.

бразилия

сша

латинская америка

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общество , бразилия, сша, латинская америка, дональд трамп, politico