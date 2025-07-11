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СМИ: Трамп теряет расположение лидеров африканских стран
СМИ: Трамп теряет расположение лидеров африканских стран - 11.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп теряет расположение лидеров африканских стран
Администрация президента США Дональда Трампа уже теряет расположение лидеров африканских стран, инициированные ею пошлины вызывают в Африке "негодование",... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:34+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа уже теряет расположение лидеров африканских стран, инициированные ею пошлины вызывают в Африке "негодование", считает колумнист агентства Блумберг Джастис Малала. "Администрация Трампа уже теряет расположение африканских лидеров... Трамп не станет другом континента, если, подобно колонизаторам прошлого, всё разграбит, наполнит свой самолет богатствами и улетит", - пишет Малала. Как отмечает колумнист, последствия американских пошлин уже сказываются на Африке, вызывая "лишения, негодование и панику". Кроме того, закрытие Агентства по международному развитию (USAID) США и сокращение финансирования ряда проектов и гуманитарных программ в странах Африки также в будущем еще больше осложнят отношения между Штатами и африканскими государствами, добавляет журналист. При этом Малала указывает, что курс, взятый Белым домом в отношении Африки, "неизменно" сравнивают со стратегией Китая на континенте. "Там, где Америка действовала карательно, Китай предлагал то, что на первый взгляд казалось возможностями и уважением", - подчеркивает он. Ранее Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В рамках указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, подписанного им 2 апреля, Лесото было обложено 50-процентной пошлиной, Алжир - 30-процентной, Нигерия - 14-процентной.
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общество , африка, сша, китай, дональд трамп
Политика, Общество , АФРИКА, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
СМИ: Трамп теряет расположение лидеров африканских стран
Bloomberg: администрация Трампа теряет расположение лидеров африканских стран
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа уже теряет расположение лидеров африканских стран, инициированные ею пошлины вызывают в Африке "негодование", считает колумнист агентства Блумберг Джастис Малала.
"Администрация Трампа уже теряет расположение африканских лидеров... Трамп не станет другом континента, если, подобно колонизаторам прошлого, всё разграбит, наполнит свой самолет богатствами и улетит", - пишет Малала.
Как отмечает колумнист, последствия американских пошлин уже сказываются на Африке, вызывая "лишения, негодование и панику". Кроме того, закрытие Агентства по международному развитию (USAID) США и сокращение финансирования ряда проектов и гуманитарных программ в странах Африки также в будущем еще больше осложнят отношения между Штатами и африканскими государствами, добавляет журналист.
При этом Малала указывает, что курс, взятый Белым домом в отношении Африки, "неизменно" сравнивают со стратегией Китая на континенте. "Там, где Америка действовала карательно, Китай предлагал то, что на первый взгляд казалось возможностями и уважением", - подчеркивает он.
Ранее Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В рамках указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, подписанного им 2 апреля, Лесото было обложено 50-процентной пошлиной, Алжир - 30-процентной, Нигерия - 14-процентной.
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