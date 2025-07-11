https://1prime.ru/20250711/tramp-859389520.html

СМИ: Трамп теряет расположение лидеров африканских стран

СМИ: Трамп теряет расположение лидеров африканских стран - 11.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп теряет расположение лидеров африканских стран

Администрация президента США Дональда Трампа уже теряет расположение лидеров африканских стран, инициированные ею пошлины вызывают в Африке "негодование",... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:34+0300

2025-07-11T09:34+0300

2025-07-11T09:34+0300

политика

общество

африка

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82933/76/829337677_0:0:2796:1574_1920x0_80_0_0_883eae9d74ceea3ebffc53fcc09b0fb9.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа уже теряет расположение лидеров африканских стран, инициированные ею пошлины вызывают в Африке "негодование", считает колумнист агентства Блумберг Джастис Малала. "Администрация Трампа уже теряет расположение африканских лидеров... Трамп не станет другом континента, если, подобно колонизаторам прошлого, всё разграбит, наполнит свой самолет богатствами и улетит", - пишет Малала. Как отмечает колумнист, последствия американских пошлин уже сказываются на Африке, вызывая "лишения, негодование и панику". Кроме того, закрытие Агентства по международному развитию (USAID) США и сокращение финансирования ряда проектов и гуманитарных программ в странах Африки также в будущем еще больше осложнят отношения между Штатами и африканскими государствами, добавляет журналист. При этом Малала указывает, что курс, взятый Белым домом в отношении Африки, "неизменно" сравнивают со стратегией Китая на континенте. "Там, где Америка действовала карательно, Китай предлагал то, что на первый взгляд казалось возможностями и уважением", - подчеркивает он. Ранее Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В рамках указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, подписанного им 2 апреля, Лесото было обложено 50-процентной пошлиной, Алжир - 30-процентной, Нигерия - 14-процентной.

https://1prime.ru/20250710/ryabkov-859373020.html

африка

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , африка, сша, китай, дональд трамп