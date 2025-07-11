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Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России
Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России - 11.07.2025, ПРАЙМ
Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России
Госсекретарь США Марко Рубио не стал комментировать, что американский лидер Дональд Трамп будет говорить в понедельник относительно России. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:15+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио не стал комментировать, что американский лидер Дональд Трамп будет говорить в понедельник относительно России. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. "Нет", - ответил Рубио на соответствующий вопрос после встречи с главой МИД КНР Ван И в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.
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общество , сша, украина, китай, марко рубио, дональд трамп, ван и, асеан, youtube
Политика, Общество , США, УКРАИНА, КИТАЙ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Ван И, АСЕАН, YouTube
13:15 11.07.2025
 
Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России

Госсекретарь США Рубио не стал комментировать заявление Трампа по России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио не стал комментировать, что американский лидер Дональд Трамп будет говорить в понедельник относительно России.
Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
"Нет", - ответил Рубио на соответствующий вопрос после встречи с главой МИД КНР Ван И в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.
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ПолитикаОбществоСШАУКРАИНАКИТАЙМарко РубиоДональд ТрампВан ИАСЕАНYouTube
 
 
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