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Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России

Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России - 11.07.2025, ПРАЙМ

Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России

Госсекретарь США Марко Рубио не стал комментировать, что американский лидер Дональд Трамп будет говорить в понедельник относительно России. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:15+0300

2025-07-11T13:15+0300

2025-07-11T13:15+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио не стал комментировать, что американский лидер Дональд Трамп будет говорить в понедельник относительно России. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. "Нет", - ответил Рубио на соответствующий вопрос после встречи с главой МИД КНР Ван И в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.

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