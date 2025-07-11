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"Наперекосяк". На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Наперекосяк". На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине
"Наперекосяк". На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Наперекосяк". На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине
Неудачи в дипломатической политике президента США Дональда Трампа и его агрессивная риторика по отношению к России могут привести к поражению украинского... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:29+0300
2025-07-11T17:30+0300
политика
сша
украина
запад
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Неудачи в дипломатической политике президента США Дональда Трампа и его агрессивная риторика по отношению к России могут привести к поражению украинского режима. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Трамп фактически не справился с украинской проблемой и не смог наладить отношения с Россией, как обещал. Казалось, что у него был благоприятный старт, но все пошло наперекосяк и может кончиться поражением Украины", — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Миршаймер также подчеркнул, что Трамп не настолько наивен, чтобы забыть о выводе американских войск из Афганистана, который произошел при президенте Джо Байдене. Профессор выразил мнение, что Трампа будут воспринимать как президента, который потерял Украину, и что ему не следует искать виноватых, кроме себя за сложившуюся ситуацию.Вчера агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок воспользоваться правом на выделение военной помощи Украине из запасов США в размере 300 миллионов долларов. Этот пакет может включать ракеты для систем ПВО Patriot и ракеты средней дальности, однако окончательное решение о составе помощи еще не принято.
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сша, украина, запад, дональд трамп, дмитрий песков, reuters
Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Reuters
17:29 11.07.2025 (обновлено: 17:30 11.07.2025)
 
"Наперекосяк". На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине

Миршаймер: провал Трампа с Россией приведет к поражению Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Неудачи в дипломатической политике президента США Дональда Трампа и его агрессивная риторика по отношению к России могут привести к поражению украинского режима. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Трамп фактически не справился с украинской проблемой и не смог наладить отношения с Россией, как обещал. Казалось, что у него был благоприятный старт, но все пошло наперекосяк и может кончиться поражением Украины", — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Миршаймер также подчеркнул, что Трамп не настолько наивен, чтобы забыть о выводе американских войск из Афганистана, который произошел при президенте Джо Байдене. Профессор выразил мнение, что Трампа будут воспринимать как президента, который потерял Украину, и что ему не следует искать виноватых, кроме себя за сложившуюся ситуацию.
Вчера агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок воспользоваться правом на выделение военной помощи Украине из запасов США в размере 300 миллионов долларов. Этот пакет может включать ракеты для систем ПВО Patriot и ракеты средней дальности, однако окончательное решение о составе помощи еще не принято.
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