https://1prime.ru/20250711/tramp-859408993.html

"Наперекосяк". На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине

"Наперекосяк". На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Наперекосяк". На Западе раскритиковали Трампа после решения по Украине

Неудачи в дипломатической политике президента США Дональда Трампа и его агрессивная риторика по отношению к России могут привести к поражению украинского... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T17:29+0300

2025-07-11T17:29+0300

2025-07-11T17:30+0300

политика

сша

украина

запад

дональд трамп

дмитрий песков

reuters

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Неудачи в дипломатической политике президента США Дональда Трампа и его агрессивная риторика по отношению к России могут привести к поражению украинского режима. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Трамп фактически не справился с украинской проблемой и не смог наладить отношения с Россией, как обещал. Казалось, что у него был благоприятный старт, но все пошло наперекосяк и может кончиться поражением Украины", — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Миршаймер также подчеркнул, что Трамп не настолько наивен, чтобы забыть о выводе американских войск из Афганистана, который произошел при президенте Джо Байдене. Профессор выразил мнение, что Трампа будут воспринимать как президента, который потерял Украину, и что ему не следует искать виноватых, кроме себя за сложившуюся ситуацию.Вчера агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок воспользоваться правом на выделение военной помощи Украине из запасов США в размере 300 миллионов долларов. Этот пакет может включать ракеты для систем ПВО Patriot и ракеты средней дальности, однако окончательное решение о составе помощи еще не принято.

https://1prime.ru/20250711/kellog-859408851.html

сша

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, запад, дональд трамп, дмитрий песков, reuters