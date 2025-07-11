https://1prime.ru/20250711/tramp-859413503.html

"Кое-что увидите": Трамп уклонился от ответа на вопрос о России

"Кое-что увидите": Трамп уклонился от ответа на вопрос о России - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Кое-что увидите": Трамп уклонился от ответа на вопрос о России

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T18:53+0300

2025-07-11T18:53+0300

2025-07-11T18:53+0300

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ВАШИНГТОН, 11 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из больниц на Украине. "Вы кое-что увидите", — сказал он в пятницу перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас. При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по объектам украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://1prime.ru/20250711/tramp-859400630.html

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общество , мировая экономика, сша, украина, техас, дональд трамп