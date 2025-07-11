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"Кое-что увидите": Трамп уклонился от ответа на вопрос о России - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Кое-что увидите": Трамп уклонился от ответа на вопрос о России
"Кое-что увидите": Трамп уклонился от ответа на вопрос о России - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Кое-что увидите": Трамп уклонился от ответа на вопрос о России
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T18:53+0300
2025-07-11T18:53+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
украина
техас
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из больниц на Украине. "Вы кое-что увидите", — сказал он в пятницу перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас. При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по объектам украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.
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общество , мировая экономика, сша, украина, техас, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, ТЕХАС, Дональд Трамп
18:53 11.07.2025
 
"Кое-что увидите": Трамп уклонился от ответа на вопрос о России

Трамп не стал комментировать сообщения о якобы ударе по больнице на Украине

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© Фото : Public domain
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ВАШИНГТОН, 11 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из больниц на Украине.
"Вы кое-что увидите", — сказал он в пятницу перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас.
При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по объектам украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Рубио не стал комментировать предстоящее заявление Трампа о России
13:15
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАТЕХАСДональд Трамп
 
 
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