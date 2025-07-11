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"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве
С учетом нынешней ситуации и растущим числом дезертиров в рядах ВСУ крушения фронта избежать не удастся. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:21+0300
2025-07-11T08:21+0300
политика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. С учетом нынешней ситуации и растущим числом дезертиров в рядах ВСУ крушения фронта избежать не удастся. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук."На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет", — подчеркнул он.По словам нардепа, мобилизация с применением силы, которая сейчас проводится в украинских городах, вряд ли поможет решить проблему с дефицитом солдат, так как именнто те, кто "схватят на улице", первыми покинут свои позиции.Парламентарий подчеркнул, что коллапс фронта при таких цифрах неизбежен.
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украина, рада, всу
Политика, УКРАИНА, Рада, ВСУ
08:21 11.07.2025
 
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве

Дмитрук: при нынешних темпах дезертирства в ВСУ коллапс фронта неизбежен

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка операторов ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. С учетом нынешней ситуации и растущим числом дезертиров в рядах ВСУ крушения фронта избежать не удастся. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет", — подчеркнул он.
По словам нардепа, мобилизация с применением силы, которая сейчас проводится в украинских городах, вряд ли поможет решить проблему с дефицитом солдат, так как именнто те, кто "схватят на улице", первыми покинут свои позиции.
Парламентарий подчеркнул, что коллапс фронта при таких цифрах неизбежен.
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