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"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве
С учетом нынешней ситуации и растущим числом дезертиров в рядах ВСУ крушения фронта избежать не удастся. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:21+0300
2025-07-11T08:21+0300
2025-07-11T08:21+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. С учетом нынешней ситуации и растущим числом дезертиров в рядах ВСУ крушения фронта избежать не удастся. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук."На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет", — подчеркнул он.По словам нардепа, мобилизация с применением силы, которая сейчас проводится в украинских городах, вряд ли поможет решить проблему с дефицитом солдат, так как именнто те, кто "схватят на улице", первыми покинут свои позиции.Парламентарий подчеркнул, что коллапс фронта при таких цифрах неизбежен.
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Политика, УКРАИНА, Рада, ВСУ
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве
Дмитрук: при нынешних темпах дезертирства в ВСУ коллапс фронта неизбежен
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. С учетом нынешней ситуации и растущим числом дезертиров в рядах ВСУ крушения фронта избежать не удастся. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет", — подчеркнул он.
По словам нардепа, мобилизация с применением силы, которая сейчас проводится в украинских городах, вряд ли поможет решить проблему с дефицитом солдат, так как именнто те, кто "схватят на улице", первыми покинут свои позиции.
Парламентарий подчеркнул, что коллапс фронта при таких цифрах неизбежен.
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