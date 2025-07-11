https://1prime.ru/20250711/ukraina-859386514.html

"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве

"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику в Киеве

С учетом нынешней ситуации и растущим числом дезертиров в рядах ВСУ крушения фронта избежать не удастся. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T08:21+0300

2025-07-11T08:21+0300

2025-07-11T08:21+0300

политика

украина

рада

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852412559_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1516e91943f00ba6a4a8b8140f8227c.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. С учетом нынешней ситуации и растущим числом дезертиров в рядах ВСУ крушения фронта избежать не удастся. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук."На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет", — подчеркнул он.По словам нардепа, мобилизация с применением силы, которая сейчас проводится в украинских городах, вряд ли поможет решить проблему с дефицитом солдат, так как именнто те, кто "схватят на улице", первыми покинут свои позиции.Парламентарий подчеркнул, что коллапс фронта при таких цифрах неизбежен.

https://1prime.ru/20250710/ukraina-859361538.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рада, всу