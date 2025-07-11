https://1prime.ru/20250711/ukraina-859387177.html

"Осталось две". Зеленскому сообщили неутешительные новости о России

"Осталось две". Зеленскому сообщили неутешительные новости о России - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Осталось две". Зеленскому сообщили неутешительные новости о России

У Киева в распоряжении только два варианта избежать сокрушительного поражения в конфликте с Москвой, говорится в материале немецкого издания Neue Zürcher... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T08:35+0300

2025-07-11T08:35+0300

2025-07-11T08:35+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. У Киева в распоряжении только два варианта избежать сокрушительного поражения в конфликте с Москвой, говорится в материале немецкого издания Neue Zürcher Zeitung."Осталось две основные опции, чтобы спасти Украину от военного поражения в сложившейся ситуации", — отмечается в публикации.Согласно статье, первый вариант подразумевает отказ от окружения крупных подразделений, а также предотвращение масштабных потерь в ходе летнего наступления России, которое вынудит ВСУ отступать. Второй вариант подразумевает отход с линии фронта на новые позиции.Солдаты ВСУ в настоящее время не готовы внезапно напасть на любом участке линии боевых действия, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250710/vagenknekht-859380598.html

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