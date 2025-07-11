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"Осталось две". Зеленскому сообщили неутешительные новости о России
"Осталось две". Зеленскому сообщили неутешительные новости о России - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Осталось две". Зеленскому сообщили неутешительные новости о России
У Киева в распоряжении только два варианта избежать сокрушительного поражения в конфликте с Москвой, говорится в материале немецкого издания Neue Zürcher... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:35+0300
2025-07-11T08:35+0300
2025-07-11T08:35+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. У Киева в распоряжении только два варианта избежать сокрушительного поражения в конфликте с Москвой, говорится в материале немецкого издания Neue Zürcher Zeitung."Осталось две основные опции, чтобы спасти Украину от военного поражения в сложившейся ситуации", — отмечается в публикации.Согласно статье, первый вариант подразумевает отказ от окружения крупных подразделений, а также предотвращение масштабных потерь в ходе летнего наступления России, которое вынудит ВСУ отступать. Второй вариант подразумевает отход с линии фронта на новые позиции.Солдаты ВСУ в настоящее время не готовы внезапно напасть на любом участке линии боевых действия, заключили в издании.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
"Осталось две". Зеленскому сообщили неутешительные новости о России
NZZ: у Украины есть два способа избежать полного поражения в конфликте с Россией
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
У Киева в распоряжении только два варианта избежать сокрушительного поражения в конфликте с Москвой, говорится в материале немецкого издания Neue Zürcher Zeitung
.
"Осталось две основные опции, чтобы спасти Украину от военного поражения в сложившейся ситуации", — отмечается в публикации.
Согласно статье, первый вариант подразумевает отказ от окружения крупных подразделений, а также предотвращение масштабных потерь в ходе летнего наступления России, которое вынудит ВСУ отступать. Второй вариант подразумевает отход с линии фронта на новые позиции.
Солдаты ВСУ в настоящее время не готовы внезапно напасть на любом участке линии боевых действия, заключили в издании.
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