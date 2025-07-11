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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 11.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу после заявлений со стороны США о введении пошлин на импорт товаров из Канады с 1 августа,... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T14:41+0300
2025-07-11T14:41+0300
экономика
сша
канада
дональд трамп
nasdaq composite
рынок
индексы
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу после заявлений со стороны США о введении пошлин на импорт товаров из Канады с 1 августа, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,64% - до 44 619 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 опускался на 0,52%, до 22 894 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,61%, до 6 285,75 пункта. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что страна с 1 августа наложит пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Также рынки ожидают дополнительных сведений относительно состояния американской экономики. Так, в пятницу министерство финансов США опубликует показатели по бюджету страны. Аналитики ожидают, что в июне дефицит бюджета США в июне составил 11 миллиардов долларов после 316 миллиардов месяцем ранее. Стоимость биткоина растет более чем на 6%, ранее в ходе торгов дня она обновила исторический рекорд, поднявшись выше отметки в 118 тысяч долларов. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase Global дорожают на предторгах примерно на 1,05%, Riot Platforms - на 3,2%, Microstrategy - на 2,5%.
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сша, канада, дональд трамп, nasdaq composite, рынок, индексы
Экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Nasdaq Composite, Рынок, Индексы
14:41 11.07.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на заявлениях Трампа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу после заявлений со стороны США о введении пошлин на импорт товаров из Канады с 1 августа, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,64% - до 44 619 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 опускался на 0,52%, до 22 894 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,61%, до 6 285,75 пункта.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что страна с 1 августа наложит пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе.
Также рынки ожидают дополнительных сведений относительно состояния американской экономики. Так, в пятницу министерство финансов США опубликует показатели по бюджету страны. Аналитики ожидают, что в июне дефицит бюджета США в июне составил 11 миллиардов долларов после 316 миллиардов месяцем ранее.
Стоимость биткоина растет более чем на 6%, ранее в ходе торгов дня она обновила исторический рекорд, поднявшись выше отметки в 118 тысяч долларов. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase Global дорожают на предторгах примерно на 1,05%, Riot Platforms - на 3,2%, Microstrategy - на 2,5%.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут
Вчера, 14:57
 
ЭкономикаСШАКАНАДАДональд ТрампNasdaq CompositeРынокИндексы
 
 
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