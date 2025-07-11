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Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9%
Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9% - 11.07.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9%
Объем промышленного производства в Великобритании в мае сократился на 0,9% к апрелю, сообщает национальное статистическое бюро страны. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T09:48+0300
2025-07-11T09:48+0300
2025-07-11T09:48+0300
экономика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в мае сократился на 0,9% к апрелю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что мае показатель не изменился в месячном выражении. В годовом выражении промпроизводство в мае снизилось на 0,3% при прогнозе роста на 0,1%. В апреле промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,6% в месячном выражении и выросло на 0,3% в годовом. Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае снизился на 1% месячном выражении, при прогнозе сокращения показателя на 0,1%, и вырос на 0,3% в годовом, аналитиками ожидалось увеличение на 0,4%.
https://1prime.ru/20250707/sanktsii-859263080.html
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великобритания, промышленность
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Промышленность
Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9%
Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9% к апрелю
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в мае сократился на 0,9% к апрелю, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что мае показатель не изменился в месячном выражении.
В годовом выражении промпроизводство в мае снизилось на 0,3% при прогнозе роста на 0,1%.
В апреле промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,6% в месячном выражении и выросло на 0,3% в годовом.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае снизился на 1% месячном выражении, при прогнозе сокращения показателя на 0,1%, и вырос на 0,3% в годовом, аналитиками ожидалось увеличение на 0,4%.
Великобритания ввела новые санкции против России