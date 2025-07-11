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Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9%

Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9% - 11.07.2025, ПРАЙМ

Промпроизводство в Великобритании в мае сократилось на 0,9%

Объем промышленного производства в Великобритании в мае сократился на 0,9% к апрелю, сообщает национальное статистическое бюро страны. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:48+0300

2025-07-11T09:48+0300

2025-07-11T09:48+0300

экономика

великобритания

промышленность

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в мае сократился на 0,9% к апрелю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что мае показатель не изменился в месячном выражении. В годовом выражении промпроизводство в мае снизилось на 0,3% при прогнозе роста на 0,1%. В апреле промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,6% в месячном выражении и выросло на 0,3% в годовом. Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае снизился на 1% месячном выражении, при прогнозе сокращения показателя на 0,1%, и вырос на 0,3% в годовом, аналитиками ожидалось увеличение на 0,4%.

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великобритания, промышленность