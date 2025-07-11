https://1prime.ru/20250711/vokzal-859383420.html
Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году
Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году - 11.07.2025, ПРАЙМ
Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году
Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T04:15+0300
2025-07-11T04:15+0300
2025-07-11T04:15+0300
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859383420.jpg?1752196540
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Много лет уже работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. Построены несколько путей, по сути дела, сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле - это, по сути, большой вокзал. Берем у железнодорожников Ярославский вокзал под управление города, начинаем в следующем году проектирование и реконструкцию этого вокзала", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что Ярославское направление железной дороги - самое интенсивное не только в Москве, но и в стране в целом. В течение суток по нему проезжают порядка 300 тысяч пассажиров.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, сергей собянин
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году
Собянин: Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Много лет уже работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. Построены несколько путей, по сути дела, сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле - это, по сути, большой вокзал. Берем у железнодорожников Ярославский вокзал под управление города, начинаем в следующем году проектирование и реконструкцию этого вокзала", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что Ярославское направление железной дороги - самое интенсивное не только в Москве, но и в стране в целом. В течение суток по нему проезжают порядка 300 тысяч пассажиров.