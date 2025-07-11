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Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году

Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году - 11.07.2025, ПРАЙМ

Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году

Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T04:15+0300

2025-07-11T04:15+0300

2025-07-11T04:15+0300

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Много лет уже работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. Построены несколько путей, по сути дела, сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле - это, по сути, большой вокзал. Берем у железнодорожников Ярославский вокзал под управление города, начинаем в следующем году проектирование и реконструкцию этого вокзала", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что Ярославское направление железной дороги - самое интенсивное не только в Москве, но и в стране в целом. В течение суток по нему проезжают порядка 300 тысяч пассажиров.

москва

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общество , москва, сергей собянин