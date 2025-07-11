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ВСУ оставляли в Курской области заминированные кошельки с деньгами

ВСУ оставляли в Курской области заминированные кошельки с деньгами - 11.07.2025, ПРАЙМ

ВСУ оставляли в Курской области заминированные кошельки с деньгами

Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр,... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T05:46+0300

2025-07-11T05:46+0300

2025-07-11T05:46+0300

общество

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр, рассказал РИА Новости командир саперной роты с позывным "Ишим". По его словам, найденная в Курской области пачка купюр была соединена со спрятанной осколочной гранатой без боевой чеки. "(Противник - ред.) оставлял даже сигареты, деньги с гранатой... Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%... Кошельки минирует", – рассказал "Ишим". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф