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ВСУ оставляли в Курской области заминированные кошельки с деньгами
ВСУ оставляли в Курской области заминированные кошельки с деньгами - 11.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ оставляли в Курской области заминированные кошельки с деньгами
Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр,... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T05:46+0300
2025-07-11T05:46+0300
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр, рассказал РИА Новости командир саперной роты с позывным "Ишим".
По его словам, найденная в Курской области пачка купюр была соединена со спрятанной осколочной гранатой без боевой чеки.
"(Противник - ред.) оставлял даже сигареты, деньги с гранатой... Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%... Кошельки минирует", – рассказал "Ишим".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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Общество , РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
ВСУ оставляли в Курской области заминированные кошельки с деньгами
Саперы рассказали, что ВСУ оставляли в Курской области заминированные кошельки с деньгами
МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр, рассказал РИА Новости командир саперной роты с позывным "Ишим".
По его словам, найденная в Курской области пачка купюр была соединена со спрятанной осколочной гранатой без боевой чеки.
"(Противник - ред.) оставлял даже сигареты, деньги с гранатой... Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%... Кошельки минирует", – рассказал "Ишим".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.