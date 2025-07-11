Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ предупредил о новой схеме с "защитой сбережений" - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250711/vtb-859386354.html
ВТБ предупредил о новой схеме с "защитой сбережений"
ВТБ предупредил о новой схеме с "защитой сбережений" - 11.07.2025, ПРАЙМ
ВТБ предупредил о новой схеме с "защитой сбережений"
ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:17+0300
2025-07-11T08:17+0300
мошенничество
втб
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили в пресс-службе банка. "Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений". Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно "спасти" деньги", - предупредили там. Сообщается, что мошенники в данной схеме требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги. "Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", - подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. ВТБ отмечает, что для защиты от подобного обмана, нельзя следовать инструкциям по "спасению" денег от неизвестных лиц. "Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить", - подытожили в банке.
https://1prime.ru/20250704/moshenniki-859165737.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_6d9ce8b8e0d09ba9526ba7c2922eaf8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, банки, финансы
Мошенничество, ВТБ, Банки, Финансы
08:17 11.07.2025
 
ВТБ предупредил о новой схеме с "защитой сбережений"

ВТБ выявил новую схему мошенничества, вынуждающую жертв оставлять накопления в ящиках

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили в пресс-службе банка.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений". Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно "спасти" деньги", - предупредили там.
Сообщается, что мошенники в данной схеме требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги.
"Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", - подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
ВТБ отмечает, что для защиты от подобного обмана, нельзя следовать инструкциям по "спасению" денег от неизвестных лиц. "Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить", - подытожили в банке.
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с "перерасчетом пенсии"
4 июля, 08:06
 
МошенничествоВТББанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала