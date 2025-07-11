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ВТБ предупредил о новой схеме с "защитой сбережений"

ВТБ предупредил о новой схеме с "защитой сбережений" - 11.07.2025, ПРАЙМ

ВТБ предупредил о новой схеме с "защитой сбережений"

ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T08:17+0300

2025-07-11T08:17+0300

2025-07-11T08:17+0300

мошенничество

втб

банки

финансы

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили в пресс-службе банка. "Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений". Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно "спасти" деньги", - предупредили там. Сообщается, что мошенники в данной схеме требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги. "Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", - подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. ВТБ отмечает, что для защиты от подобного обмана, нельзя следовать инструкциям по "спасению" денег от неизвестных лиц. "Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить", - подытожили в банке.

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втб, банки, финансы