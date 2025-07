https://1prime.ru/20250711/yandeks-859392452.html

"Яндекс Go" добавил возможность пополнить карту "Тройка" в приложении

"Яндекс Go" добавил возможность пополнить карту "Тройка" в приложении - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Go" добавил возможность пополнить карту "Тройка" в приложении

Возможность пополнить столичную карту "Тройка" онлайн появилась в приложении "Яндекс Go", там же можно проверить и остаток средств на ней, сообщила пресс-служба | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:32+0300

2025-07-11T10:32+0300

2025-07-11T10:32+0300

общество

москва

яндекс go

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/83897/29/838972986_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_2c37f01c1520be8348cbcec17f676128.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Возможность пополнить столичную карту "Тройка" онлайн появилась в приложении "Яндекс Go", там же можно проверить и остаток средств на ней, сообщила пресс-служба "Яндекса". "В "Яндекс Go" появилась возможность привязать и быстро пополнять карту "Тройка"…"Тройка" сохраняется в аккаунте, остаток на ней всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой из привязанных карт", - говорится в сообщении. Чтобы добавить карту в приложении, нужно открыть раздел "Транспорт" и ввести 10-значный номер, деньги списываются с одной из карт, которые используются для покупок в сервисах "Яндекса". "В будущем прямо в "Яндекс Go" можно будет покупать различные абонементы и проездные. А также планируется добавление нескольких транспортных карт в один аккаунт, в том числе и виртуальных проездных", - добавили в пресс-службе. С 2013 года в Москве выпущено почти 53 миллиона карт "Тройка", которыми оплачивается около 80% всех поездок в метро, отмечается в сообщении. При этом 71% пользователей пополняют карту онлайн, а не в кассах или терминалах.

https://1prime.ru/20250430/taksi-857161958.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, яндекс go, яндекс