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"Яндекс Go" добавил возможность пополнить карту "Тройка" в приложении
"Яндекс Go" добавил возможность пополнить карту "Тройка" в приложении - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Go" добавил возможность пополнить карту "Тройка" в приложении
Возможность пополнить столичную карту "Тройка" онлайн появилась в приложении "Яндекс Go", там же можно проверить и остаток средств на ней, сообщила пресс-служба | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:32+0300
2025-07-11T10:32+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Возможность пополнить столичную карту "Тройка" онлайн появилась в приложении "Яндекс Go", там же можно проверить и остаток средств на ней, сообщила пресс-служба "Яндекса". "В "Яндекс Go" появилась возможность привязать и быстро пополнять карту "Тройка"…"Тройка" сохраняется в аккаунте, остаток на ней всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой из привязанных карт", - говорится в сообщении. Чтобы добавить карту в приложении, нужно открыть раздел "Транспорт" и ввести 10-значный номер, деньги списываются с одной из карт, которые используются для покупок в сервисах "Яндекса". "В будущем прямо в "Яндекс Go" можно будет покупать различные абонементы и проездные. А также планируется добавление нескольких транспортных карт в один аккаунт, в том числе и виртуальных проездных", - добавили в пресс-службе. С 2013 года в Москве выпущено почти 53 миллиона карт "Тройка", которыми оплачивается около 80% всех поездок в метро, отмечается в сообщении. При этом 71% пользователей пополняют карту онлайн, а не в кассах или терминалах.
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"Яндекс Go" добавил возможность пополнить карту "Тройка" в приложении
В приложении "Яндекс Go" появилась возможность пополнить карту "Тройка" онлайн
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Возможность пополнить столичную карту "Тройка" онлайн появилась в приложении "Яндекс Go", там же можно проверить и остаток средств на ней, сообщила пресс-служба "Яндекса".
"В "Яндекс Go" появилась возможность привязать и быстро пополнять карту "Тройка"…"Тройка" сохраняется в аккаунте, остаток на ней всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой из привязанных карт", - говорится в сообщении.
Чтобы добавить карту в приложении, нужно открыть раздел "Транспорт" и ввести 10-значный номер, деньги списываются с одной из карт, которые используются для покупок в сервисах "Яндекса".
"В будущем прямо в "Яндекс Go" можно будет покупать различные абонементы и проездные. А также планируется добавление нескольких транспортных карт в один аккаунт, в том числе и виртуальных проездных", - добавили в пресс-службе.
С 2013 года в Москве выпущено почти 53 миллиона карт "Тройка", которыми оплачивается около 80% всех поездок в метро, отмечается в сообщении. При этом 71% пользователей пополняют карту онлайн, а не в кассах или терминалах.
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