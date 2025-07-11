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Юань умеренно растет к рублю на Московской бирже - 11.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250711/yuan--859407841.html
Юань умеренно растет к рублю на Московской бирже
Юань умеренно растет к рублю на Московской бирже - 11.07.2025, ПРАЙМ
Юань умеренно растет к рублю на Московской бирже
Курс рубля в пятницу умеренно снижается, курс китайской валюты отталкивается от минимальных значений за месяц, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T16:46+0300
2025-07-11T16:46+0300
экономика
общество
дмитрий бабин
владимир чернов
юрий кравченко
"бкс мир инвестиций"
ик "велес капитал"
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу умеренно снижается, курс китайской валюты отталкивается от минимальных значений за месяц, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.39 мск рос на 4 копейки (+0,4%), до 10,86 рубля. УСТОЙЧИВЫЙ РУБЛЬ Юань на Мосбирже в пятницу торгуется в умеренном плюсе против рубля после двух сессий снижения кряду. При этом за день курс находился в узком диапазоне – 10,82-10,87 рубля. "Рубль открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел, обновив вчерашний минимум. Затем от него произошел хороший коррекционный отскок, но в середине торгов российская валюта вновь сдала позиции и несет умеренные потери", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Разнонаправленная динамика курса рубля сохраняется и не выходит за рамки коридора, сформированного в начале прошлого месяца, у пары юань-рубль этот диапазон находится в границах 10,78–11,08 рубля, добавил он. Российский рубль между тем проявляет завидную устойчивость, игнорируя снижение нефтяных котировок в четверг, отмечает Наталия Пырьева из "Цифра брокер". При этом в пятницу котировки восстанавливаются, добавила она. Стоимость нефти к 16.39 мск росла на 1,49%, до 69,69 доллара за баррель сорта Brent. ПРОГНОЗЫ "В ближайшие недели валютный рынок может столкнуться с некоторой переоценкой ожиданий. Смягчение Банком России денежно-кредитной политики приведет к снижению привлекательности рублевых инструментов для части инвесторов и может немного повысить интерес юрлиц и розничных инвесторов к валюте", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако это влияние будет, скорее всего, умеренным, особенно если ЦБ продолжит действовать осторожно и выразит готовность активизировать смягчение монетарных условий, отметил он. "Мы полагаем, что потенциал укрепления рубля может быть почти исчерпан, а для дальнейшего продвижения вверх потребуется кардинальное улучшение геополитической ситуации. До конца лета ожидаем начала постепенного ослабления рубля за счет сезонного ухудшения счета текущих операций и восстановления подешевевшего импорта", - рассказал Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
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общество , дмитрий бабин, владимир чернов, юрий кравченко, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал"
Экономика, Общество , Дмитрий Бабин, Владимир Чернов, Юрий Кравченко, "БКС Мир инвестиций", ИК "ВЕЛЕС Капитал"
16:46 11.07.2025
 
Юань умеренно растет к рублю на Московской бирже

Курс юаня на Мосбирже в пятницу растет до 10,86 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу умеренно снижается, курс китайской валюты отталкивается от минимальных значений за месяц, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.39 мск рос на 4 копейки (+0,4%), до 10,86 рубля.
УСТОЙЧИВЫЙ РУБЛЬ
Юань на Мосбирже в пятницу торгуется в умеренном плюсе против рубля после двух сессий снижения кряду. При этом за день курс находился в узком диапазоне – 10,82-10,87 рубля.
"Рубль открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел, обновив вчерашний минимум. Затем от него произошел хороший коррекционный отскок, но в середине торгов российская валюта вновь сдала позиции и несет умеренные потери", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Разнонаправленная динамика курса рубля сохраняется и не выходит за рамки коридора, сформированного в начале прошлого месяца, у пары юань-рубль этот диапазон находится в границах 10,78–11,08 рубля, добавил он.
Российский рубль между тем проявляет завидную устойчивость, игнорируя снижение нефтяных котировок в четверг, отмечает Наталия Пырьева из "Цифра брокер". При этом в пятницу котировки восстанавливаются, добавила она.
Стоимость нефти к 16.39 мск росла на 1,49%, до 69,69 доллара за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
"В ближайшие недели валютный рынок может столкнуться с некоторой переоценкой ожиданий. Смягчение Банком России денежно-кредитной политики приведет к снижению привлекательности рублевых инструментов для части инвесторов и может немного повысить интерес юрлиц и розничных инвесторов к валюте", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Однако это влияние будет, скорее всего, умеренным, особенно если ЦБ продолжит действовать осторожно и выразит готовность активизировать смягчение монетарных условий, отметил он.
"Мы полагаем, что потенциал укрепления рубля может быть почти исчерпан, а для дальнейшего продвижения вверх потребуется кардинальное улучшение геополитической ситуации. До конца лета ожидаем начала постепенного ослабления рубля за счет сезонного ухудшения счета текущих операций и восстановления подешевевшего импорта", - рассказал Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
%Котировки валютного рынка - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы
11:40
 
ЭкономикаОбществоДмитрий БабинВладимир ЧерновЮрий Кравченко"БКС Мир инвестиций"ИК "ВЕЛЕС Капитал"
 
 
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