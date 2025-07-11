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Юань умеренно растет к рублю на Московской бирже

Юань умеренно растет к рублю на Московской бирже - 11.07.2025, ПРАЙМ

Юань умеренно растет к рублю на Московской бирже

Курс рубля в пятницу умеренно снижается, курс китайской валюты отталкивается от минимальных значений за месяц, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T16:46+0300

2025-07-11T16:46+0300

2025-07-11T16:46+0300

экономика

общество

дмитрий бабин

владимир чернов

юрий кравченко

"бкс мир инвестиций"

ик "велес капитал"

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу умеренно снижается, курс китайской валюты отталкивается от минимальных значений за месяц, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.39 мск рос на 4 копейки (+0,4%), до 10,86 рубля. УСТОЙЧИВЫЙ РУБЛЬ Юань на Мосбирже в пятницу торгуется в умеренном плюсе против рубля после двух сессий снижения кряду. При этом за день курс находился в узком диапазоне – 10,82-10,87 рубля. "Рубль открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел, обновив вчерашний минимум. Затем от него произошел хороший коррекционный отскок, но в середине торгов российская валюта вновь сдала позиции и несет умеренные потери", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Разнонаправленная динамика курса рубля сохраняется и не выходит за рамки коридора, сформированного в начале прошлого месяца, у пары юань-рубль этот диапазон находится в границах 10,78–11,08 рубля, добавил он. Российский рубль между тем проявляет завидную устойчивость, игнорируя снижение нефтяных котировок в четверг, отмечает Наталия Пырьева из "Цифра брокер". При этом в пятницу котировки восстанавливаются, добавила она. Стоимость нефти к 16.39 мск росла на 1,49%, до 69,69 доллара за баррель сорта Brent. ПРОГНОЗЫ "В ближайшие недели валютный рынок может столкнуться с некоторой переоценкой ожиданий. Смягчение Банком России денежно-кредитной политики приведет к снижению привлекательности рублевых инструментов для части инвесторов и может немного повысить интерес юрлиц и розничных инвесторов к валюте", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Однако это влияние будет, скорее всего, умеренным, особенно если ЦБ продолжит действовать осторожно и выразит готовность активизировать смягчение монетарных условий, отметил он. "Мы полагаем, что потенциал укрепления рубля может быть почти исчерпан, а для дальнейшего продвижения вверх потребуется кардинальное улучшение геополитической ситуации. До конца лета ожидаем начала постепенного ослабления рубля за счет сезонного ухудшения счета текущих операций и восстановления подешевевшего импорта", - рассказал Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

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общество , дмитрий бабин, владимир чернов, юрий кравченко, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал"