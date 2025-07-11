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Юань открыл торги 11 июля ростом

Юань открыл торги 11 июля ростом - 11.07.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 11 июля ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:02+0300

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2025-07-11T10:02+0300

экономика

юань

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,83 рубля.

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