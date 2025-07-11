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Юань открыл торги 11 июля ростом
Юань открыл торги 11 июля ростом - 11.07.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 11 июля ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:02+0300
2025-07-11T10:02+0300
2025-07-11T10:02+0300
экономика
юань
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,83 рубля.
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юань
Юань открыл торги 11 июля ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 10,83 рубля
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,83 рубля.