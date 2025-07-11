https://1prime.ru/20250711/yuan-859414153.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже заметно снизился по итогам пятницы

Курс рубля к юаню на Мосбирже заметно снизился по итогам пятницы - 11.07.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже заметно снизился по итогам пятницы

Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов пятницы продемонстрировал заметное снижение, вернувшись к уровню закрытия прошлой недели, следует из данных... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T19:31+0300

2025-07-11T19:31+0300

2025-07-11T19:31+0300

экономика

дмитрий бабин

елена кожухова

наталья ващелюк

ик "велес капитал"

"бкс мир инвестиций"

ук альфа-капитал

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов пятницы продемонстрировал заметное снижение, вернувшись к уровню закрытия прошлой недели, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 13 копеек, до 10,95 рубля. За неделю юань не изменил своих значений, оставшись на уровне закрытия предыдущей пятницы. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.22 мск дорожала на 2,35%, до 70,25 доллара за баррель. Рубль: финиш на миноре Юань вырос на 1,24%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 10,82–10,96 рубля, на неделе - 10,79-10,99 рубля. Российская валюта на неделе в целом оставалась стабильной и стремилась к локальным пикам, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рубль открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел, обновив вчерашний минимум. Затем от него произошел хороший коррекционный отскок, но в середине торгов российская валюта вновь стала сдавать позиции", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Во второй половине сессии нисходящее движение курса рубля резко ускорилось, он растерял достижения уходящей недели и понес ощутимые потери, добавил Бабин. "Согласно открытым данным, в апреле компании-экспортеры продали 100% валютной выручки. Это самые свежие цифры. Можно предположить, что то же произошло в мае и июне. Тогда вопрос с "навесом" валютного предложения становится предельно понятным - это способствует укреплению рубля при вялом спросе на валюту", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Прогнозы "ЦБ может снизить ключевую ставку до 16% к концу года, что, вероятно, создаст предпосылки для постепенного ослабления рубля. На горизонте в одну неделю курс рубля, вероятнее всего, останется стабильным в рамках сформировавшихся коридоров: курс доллара может находиться в интервале 77-80 рублей, юаня –10,7-11,1 рубля", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги понедельника: 77–79, 90–92 и 10,7–11,3 соответственно. Учитывая сегодняшний резкий разворот вверх котировок валют к рублю, на следующей неделе мы можем увидеть очередную попытку юаня закрепиться над уровнем 11 рублей и даже попытаться преодолеть сопротивление в виде верхней границы диапазона консолидации 10,78–11,08 рубля, рассказал Бабин.

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дмитрий бабин, елена кожухова, наталья ващелюк, ик "велес капитал", "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал