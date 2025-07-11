https://1prime.ru/20250711/yugk-859400228.html

Сбербанк и Альфа-банк отменили ограничения на операции с акциями ЮГК

Сбербанк и Альфа-банк отменили ограничения на операции с акциями ЮГК - 11.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк и Альфа-банк отменили ограничения на операции с акциями ЮГК

Сбербанк и Альфа-банк отменили ранее введенные в связи с обеспечительными мерами ограничения на операции с акциями "Южуралзолота" (ЮГК), рассказали РИА Новости... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:06+0300

2025-07-11T13:06+0300

2025-07-11T13:06+0300

экономика

челябинск

рф

челябинская область

владимир чистюхин

югк

сбербанк

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/32/762773298_0:298:3005:1988_1920x0_80_0_0_93ed63e4ae5659640338088ba83728da.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Сбербанк и Альфа-банк отменили ранее введенные в связи с обеспечительными мерами ограничения на операции с акциями "Южуралзолота" (ЮГК), рассказали РИА Новости в кредитных организациях. "Сняты ограничения на операции с акциями ПАО "ЮГК", введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО "ЮГК". Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры. Биржевые операции с данными ценными бумагами будут доступны после возобновления торгов на Московской бирже", - сообщила пресс-служба Сбербанка. "Мы получили новое определение Советского районного суда г. Челябинска, в соответствии с которым изменены обеспечительные меры. Оно уточняет, что блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров. Как следствие, мы сняли блокировки с акций миноритариев и ждем возобновления торгов на Московской бирже. Как только биржа получит такое же определение и возобновит торги, наши клиенты снова смогут совершать операции с акциями ЮГК", - сообщили в пресс-службе Альфа-банка. Миноритарные акционеры ЮГК ранее столкнулись со случаями ареста принадлежащих им акций, рассказывал председатель правления Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. Советский районный суд Челябинска в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащего Константину Струкову. Основной иск Генеральной прокуратуры, по данным районного суда, поступил в инстанцию Челябинска 2 июля. Документ касается обращения в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. Иск предъявлен к восьми ответчикам, среди которых Константин Струков и Александра Струковы, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина. Третьими лицами указаны ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент". Согласно исковым требованиям, с которыми ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура просила передать государству 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. В рамках заявления надзорного ведомства суд принял обеспечительные меры к указанной собственности. Как сообщал на прошлой неделе первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, помимо мажоритарного акционера, у ЮГК есть и миноритарные акционеры, среди которых и розничные инвесторы, и их права в рамках разбирательства не должны быть ущемлены, ЦБ будет внимательно следить за ситуацией. Чистюхин добавил, что у ЮГК также есть выпуски облигаций, и нужно обеспечить, чтобы все обязательства по ним тоже выполнялись. Торги акциями компании 4 июля были приостановлены по предписанию ЦБ РФ. ЮГК уже сообщила, что поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры. По данным компании, у нее более 220 тысяч частных инвесторов. ЮГК – четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар – Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

https://1prime.ru/20250711/sud-859398630.html

челябинск

рф

челябинская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

челябинск, рф, челябинская область, владимир чистюхин, югк, сбербанк, альфа-банк