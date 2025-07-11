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Экс-главком ВСУ призвал США передать Украине устаревшие ракеты

Экс-главком ВСУ призвал США передать Украине устаревшие ракеты - 11.07.2025, ПРАЙМ

Экс-главком ВСУ призвал США передать Украине устаревшие ракеты

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что передача устаревших или готовых к утилизации ракет из США станет "действенным... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:03+0300

2025-07-11T13:03+0300

2025-07-11T13:03+0300

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что передача устаревших или готовых к утилизации ракет из США станет "действенным решением" в деле помощи Киеву. "США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением. Это вооружение не требует дополнительных бюджетных расходов на утилизацию, а для Украины является жизненно необходимым", - написал Залужный в авторской колонке в издании "Украинская правда". Он добавил, что важно привлечь именно США не только в процесс вооружения Украины, но и к модернизации собственного вооружения. По его словам, Киев должен просить США разрабатывать новое вооружение. "Но самое главное - надо привлечь США к процессу формирования тенденций развития вооруженной борьбы, чтобы исключить остановку технологических возможностей", - подчеркнул Залужный. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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общество , украина, сша, великобритания, валерий залужный, сергей лавров, нато, всу, мид рф