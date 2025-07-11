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Житель Камчатки получил 7 лет колонии за сотрудничество со СБУ - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Житель Камчатки получил 7 лет колонии за сотрудничество со СБУ
Житель Камчатки получил 7 лет колонии за сотрудничество со СБУ - 11.07.2025, ПРАЙМ
Житель Камчатки получил 7 лет колонии за сотрудничество со СБУ
Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T03:00+0300
2025-07-11T03:00+0300
общество
камчатский край
украина
сбу
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - ПРАЙМ. Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений для нее, сообщает краевое УФСБ России. "После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении. Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца. "Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает управление.
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40
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общество , камчатский край, украина, сбу
Общество , Камчатский край, УКРАИНА, СБУ
03:00 11.07.2025
 
Житель Камчатки получил 7 лет колонии за сотрудничество со СБУ

Житель Камчатки получил 7 лет колонии за сотрудничество со Службой безопасности Украины

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - ПРАЙМ. Житель Камчатского края осужден на 7 лет колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и сборе сведений для нее, сообщает краевое УФСБ России.
"После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении.
Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца.
"Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отмечает управление.
 
ОбществоКамчатский крайУКРАИНАСБУ
 
 
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