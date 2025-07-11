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Стоимость золота растет третий торговый день подряд - 11.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250711/zoloto-859387673.html
Стоимость золота растет третий торговый день подряд
Стоимость золота растет третий торговый день подряд - 11.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет третий торговый день подряд
Стоимость золота растет в пятницу утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней, следует из данных бирж. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:54+0300
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экономика
сша
канада
дональд трамп
comex
рынок
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней, следует из данных бирж. По состоянию на 8.41 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 22,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, до 3 347,92 доллара за тройскую унцию. Суммарно по итогам торгов среды и четверга котировки драгоценного металла выросли на 0,51%. Сентябрьский фьючерс на серебро на 8.41 мск дорожал на 2,47% - до 38,228 доллара за унцию. Инвесторы оценивают ситуацию относительно введения импортных пошлин со стороны США. Глава государства Дональд Трамп заявил в пятницу, что США с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. "Хотя тарифные войны президента США Дональда Трампа вновь набирают обороты, золото не получило такой динамики роста, как раньше, потому что инвесторы все больше привыкают как к ситуации с импортными пошлинами, так и к направлению формирования политики Трампа", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer).
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сша, канада, дональд трамп, comex, рынок, торги
Экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Comex, Рынок, Торги
08:54 11.07.2025
 
Стоимость золота растет третий торговый день подряд

Стоимость золота растет, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней

© РЕН ТВ . Александр Паниотов" Золото
 Золото - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РЕН ТВ . Александр Паниотов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней, следует из данных бирж.
По состоянию на 8.41 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 22,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, до 3 347,92 доллара за тройскую унцию. Суммарно по итогам торгов среды и четверга котировки драгоценного металла выросли на 0,51%.
Сентябрьский фьючерс на серебро на 8.41 мск дорожал на 2,47% - до 38,228 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают ситуацию относительно введения импортных пошлин со стороны США. Глава государства Дональд Трамп заявил в пятницу, что США с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе.
"Хотя тарифные войны президента США Дональда Трампа вновь набирают обороты, золото не получило такой динамики роста, как раньше, потому что инвесторы все больше привыкают как к ситуации с импортными пошлинами, так и к направлению формирования политики Трампа", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer).
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ЭкономикаСШАКАНАДАДональд ТрампComexРынокТорги
 
 
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