Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат предупредил о штрафе за вход в суд в шортах - 12.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250712/advokat-859419210.html
Адвокат предупредил о штрафе за вход в суд в шортах
Адвокат предупредил о штрафе за вход в суд в шортах - 12.07.2025, ПРАЙМ
Адвокат предупредил о штрафе за вход в суд в шортах
Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T03:50+0300
2025-07-12T03:50+0300
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859419210.jpg?1752281459
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин. "Судебные приставы следуют правилам, которые Совет судей РФ утвердил в 2023 году. В соответствии с ними могут отказать во входе в суд, если на вас короткие шорты, даже если вы просто пришли за справкой. Нарушение правил в судах может даже вызвать дисциплинарные последствия (штраф по статье 17.3 КоАП РФ - за неисполнение распоряжения пристава)", - рассказал РИА Новости Жорин. Он пояснил, что в суд не получится зайти в пляжной обуви или одежде с оскорбительными надписями. Адвокат уточнил, что это распространяется на всех, в том числе свидетелей и журналистов. По словам Жорина, типовые правила разрабатывались для соблюдения общественного порядка и безопасности, а также "уважительного отношения" к суду. Акт об утверждении подчеркивает, что это не просто рекомендации, а средство реализации конституционного права на судебную защиту, не нарушающее порядок и охрану судов. "Практика показывает, что судебные приставы активно руководствуются пунктом 2.12 Типовых правил, который запрещает доступ в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде", - заключил он. Что касается других госучреждений, например центра госуслуг (МФЦ), там нет строгих критериев, не потребуется ни деловой стиль, ни пиджак - можно в шортах, футболке, сандалиях, если это не нарушает местную политику центра, пояснил Жорин.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
03:50 12.07.2025
 
Адвокат предупредил о штрафе за вход в суд в шортах

Адвокат Жорин предупредил о штрафе за вход в здание суда в шортах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
"Судебные приставы следуют правилам, которые Совет судей РФ утвердил в 2023 году. В соответствии с ними могут отказать во входе в суд, если на вас короткие шорты, даже если вы просто пришли за справкой. Нарушение правил в судах может даже вызвать дисциплинарные последствия (штраф по статье 17.3 КоАП РФ - за неисполнение распоряжения пристава)", - рассказал РИА Новости Жорин.
Он пояснил, что в суд не получится зайти в пляжной обуви или одежде с оскорбительными надписями. Адвокат уточнил, что это распространяется на всех, в том числе свидетелей и журналистов.
По словам Жорина, типовые правила разрабатывались для соблюдения общественного порядка и безопасности, а также "уважительного отношения" к суду.
Акт об утверждении подчеркивает, что это не просто рекомендации, а средство реализации конституционного права на судебную защиту, не нарушающее порядок и охрану судов.
"Практика показывает, что судебные приставы активно руководствуются пунктом 2.12 Типовых правил, который запрещает доступ в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде", - заключил он.
Что касается других госучреждений, например центра госуслуг (МФЦ), там нет строгих критериев, не потребуется ни деловой стиль, ни пиджак - можно в шортах, футболке, сандалиях, если это не нарушает местную политику центра, пояснил Жорин.
 
ОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала