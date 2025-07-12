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Адвокат предупредил о штрафе за вход в суд в шортах

Адвокат предупредил о штрафе за вход в суд в шортах - 12.07.2025, ПРАЙМ

Адвокат предупредил о штрафе за вход в суд в шортах

Уточняется лид. | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T03:51+0300

2025-07-12T03:51+0300

2025-07-12T03:51+0300

общество

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Уточняется лид. МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Посетитель в шортах не сможет пройти в здание суда, поскольку это будет считаться нарушением установленных правил и может обернуться штрафом, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин. "Судебные приставы следуют правилам, которые Совет судей РФ утвердил в 2023 году. В соответствии с ними могут отказать во входе в суд, если на вас короткие шорты, даже если вы просто пришли за справкой. Нарушение правил в судах может даже вызвать дисциплинарные последствия (штраф по статье 17.3 КоАП РФ - за неисполнение распоряжения пристава)", - рассказал РИА Новости Жорин. Он пояснил, что в суд не получится зайти в пляжной обуви или одежде с оскорбительными надписями. Адвокат уточнил, что это распространяется на всех, в том числе свидетелей и журналистов. По словам Жорина, типовые правила разрабатывались для соблюдения общественного порядка и безопасности, а также "уважительного отношения" к суду. Акт об утверждении подчеркивает, что это не просто рекомендации, а средство реализации конституционного права на судебную защиту, не нарушающее порядок и охрану судов. "Практика показывает, что судебные приставы активно руководствуются пунктом 2.12 Типовых правил, который запрещает доступ в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде", - заключил он. Что касается других госучреждений, например центра госуслуг (МФЦ), там нет строгих критериев, не потребуется ни деловой стиль, ни пиджак - можно в шортах, футболке, сандалиях, если это не нарушает местную политику центра, пояснил Жорин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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