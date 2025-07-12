https://1prime.ru/20250712/azerbaydzhan-859427878.html

Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik

Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik - 12.07.2025, ПРАЙМ

Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik

Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты, как барабан, коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik-Азербайджан... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T17:49+0300

2025-07-12T17:49+0300

2025-07-12T17:51+0300

происшествия

дмитрий киселев

sputnik

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты, как барабан, коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik-Азербайджан якобы занимался подрывной деятельностью в стране, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Совет прессы Азербайджана ранее выступил с обвинениями в адрес российской стороны, отвечая на открытое письмо Союза журналистов России, в котором содержался протест против ареста сотрудников Sputnik Азербайджан. В заявлении совета содержались утверждения о якобы использовании РФ медиаструктуры в качестве "инструмента внешнеполитического влияния", в связи с чем заявлялось, что речи о притеснении СМИ в Азербайджане не идет. "Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты, как барабан. Коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране", - сообщил Киселев. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.

https://1prime.ru/20250707/azerbaydzhan-859264771.html

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дмитрий киселев, sputnik