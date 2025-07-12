https://1prime.ru/20250712/azerbaydzhan-859428310.html

Алиев сообщил об экспорте азербайджанского газа в Сирию

Алиев сообщил об экспорте азербайджанского газа в Сирию - 12.07.2025, ПРАЙМ

Алиев сообщил об экспорте азербайджанского газа в Сирию

Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T18:12+0300

2025-07-12T18:12+0300

2025-07-12T18:13+0300

экономика

ильхам алиев

газ

экспорт

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БАКУ, 12 июл - ПРАЙМ. Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан. "Азербайджанский газ будет экспортироваться в Сирию. В ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сирии", - заявил азербайджанский лидер.

https://1prime.ru/20250709/shakhbazov-859330843.html

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ильхам алиев, газ, экспорт