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Алиев сообщил об экспорте азербайджанского газа в Сирию - 12.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250712/azerbaydzhan-859428310.html
Алиев сообщил об экспорте азербайджанского газа в Сирию
Алиев сообщил об экспорте азербайджанского газа в Сирию - 12.07.2025, ПРАЙМ
Алиев сообщил об экспорте азербайджанского газа в Сирию
Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T18:12+0300
2025-07-12T18:13+0300
экономика
ильхам алиев
газ
экспорт
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БАКУ, 12 июл - ПРАЙМ. Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан. "Азербайджанский газ будет экспортироваться в Сирию. В ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сирии", - заявил азербайджанский лидер.
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ильхам алиев, газ, экспорт
Экономика, Ильхам Алиев, Газ, экспорт
18:12 12.07.2025 (обновлено: 18:13 12.07.2025)
 
Алиев сообщил об экспорте азербайджанского газа в Сирию

Алиев: азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БАКУ, 12 июл - ПРАЙМ. Азербайджанский газ в ближайшее время будет экспортироваться в Сирию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан.
"Азербайджанский газ будет экспортироваться в Сирию. В ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сирии", - заявил азербайджанский лидер.
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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9 июля, 15:12
 
ЭкономикаИльхам АлиевГазэкспорт
 
 
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