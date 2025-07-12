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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Молдавией - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Молдавией
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Молдавией - 12.07.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Молдавией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Молдавией и восстанавливать утраченное в сфере двустороннего взаимодействия за... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T12:39+0300
2025-07-12T12:39+0300
политика
белоруссия
александр лукашенко
молдавия
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МИНСК, 12 июл – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Молдавией и восстанавливать утраченное в сфере двустороннего взаимодействия за последние годы. Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. "Мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой. Хотелось бы узнать, как все-таки живут наши братья-молдаване. Очень бы хотелось, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта. "Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы", - сказал Лукашенко.
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белоруссия, александр лукашенко, молдавия
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, МОЛДАВИЯ
12:39 12.07.2025
 
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Молдавией

Лукашенко заявил, что Минск готов восстанавливать двустороннее сотрудничество с Молдавией

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 12 июл – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Молдавией и восстанавливать утраченное в сфере двустороннего взаимодействия за последние годы.
Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии.
"Мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой. Хотелось бы узнать, как все-таки живут наши братья-молдаване. Очень бы хотелось, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта.
"Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы", - сказал Лукашенко.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Министры сельского хозяйства России и Белоруссии обсудили сотрудничество
4 июля, 12:10
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоМОЛДАВИЯ
 
 
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