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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Молдавией

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Молдавией - 12.07.2025, ПРАЙМ

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Молдавией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Молдавией и восстанавливать утраченное в сфере двустороннего взаимодействия за... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T12:39+0300

2025-07-12T12:39+0300

2025-07-12T12:39+0300

политика

белоруссия

александр лукашенко

молдавия

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МИНСК, 12 июл – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Молдавией и восстанавливать утраченное в сфере двустороннего взаимодействия за последние годы. Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. "Мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой. Хотелось бы узнать, как все-таки живут наши братья-молдаване. Очень бы хотелось, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта. "Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы", - сказал Лукашенко.

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белоруссия, александр лукашенко, молдавия