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Лукашенко подписал закон о наказании за недопоставку плодоовощной продукции - 12.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лукашенко подписал закон о наказании за недопоставку плодоовощной продукции
Лукашенко подписал закон о наказании за недопоставку плодоовощной продукции - 12.07.2025, ПРАЙМ
Лукашенко подписал закон о наказании за недопоставку плодоовощной продукции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о штрафах для поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T21:57+0300
2025-07-12T21:58+0300
белоруссия
александр лукашенко
закон
штрафы
плодоовощная продукция
поставки
экономика
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МИНСК, 12 июл – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о штрафах для поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Документ предусматривает административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что за непоставку или недопоставку такой продукции по соответствующему договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере до 200 базовых величин, или 8,4 тысячи белорусских рублей (более 2,8 тысячи долларов). Ранее весной белорусы в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. Глава государства также посоветовал обратить внимание на вопросы производства и должного хранения картофеля с учетом ожидаемого спроса на него на внешнем рынке. При этом, по мнению президента, недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно.
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белоруссия, александр лукашенко, закон, штрафы, плодоовощная продукция, поставки
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, закон, штрафы, плодоовощная продукция, поставки, Экономика
21:57 12.07.2025 (обновлено: 21:58 12.07.2025)
 
Лукашенко подписал закон о наказании за недопоставку плодоовощной продукции

Лукашенко подписал закон о штрафах за недопоставку плодоовощной продукции

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
© POOL
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МИНСК, 12 июл – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о штрафах для поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Документ предусматривает административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за непоставку или недопоставку такой продукции по соответствующему договору из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере до 200 базовых величин, или 8,4 тысячи белорусских рублей (более 2,8 тысячи долларов).
Ранее весной белорусы в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. Глава государства также посоветовал обратить внимание на вопросы производства и должного хранения картофеля с учетом ожидаемого спроса на него на внешнем рынке. При этом, по мнению президента, недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно.
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ЭкономикаБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенкозаконштрафыплодоовощная продукцияпоставки
 
 
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