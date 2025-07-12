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Румыния и Германия обсудят вопросы европейской безопасности, сообщают СМИ
Румыния и Германия обсудят вопросы европейской безопасности, сообщают СМИ - 12.07.2025, ПРАЙМ
Румыния и Германия обсудят вопросы европейской безопасности, сообщают СМИ
Президент Румынии Никушор Дан и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут переговоры по европейской политике безопасности 18 июля в Берлине, сообщает бухарестский... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T14:57+0300
2025-07-12T14:57+0300
2025-07-12T14:57+0300
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КИШИНЕВ, 12 июл - ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут переговоры по европейской политике безопасности 18 июля в Берлине, сообщает бухарестский телеканал Digi24, ссылаясь на источники в администрации румынского лидера. "Встреча Дана и Мерца запланирована на 18 июля. Румынский президент также проведет переговоры с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю. Обсуждение в Берлине будет сосредоточено на двусторонних, европейских и вопросах политики безопасности. В рамках официального визита в Германию румынский лидер будет принят с воинскими почестями", - цитирует свой источник телеканал. Германия является первым торговым партнером Румынии, занимая долю 19,82% в общем внешнеторговом обороте - 20,95% в экспорте и 18,98% в импорте по состоянию на 31 октября 2024 года, согласно данным МИД Румынии. В 2025 году страны отмечают 145-летие установления дипломатических отношений.
https://1prime.ru/20250705/rumyniya-859204782.html
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румыния, германия, безопасность
Политика, РУМЫНИЯ, ГЕРМАНИЯ, безопасность
Румыния и Германия обсудят вопросы европейской безопасности, сообщают СМИ
Digi24: Президент Румынии и канцлер Германии обсудят вопросы европейской безопасности
КИШИНЕВ, 12 июл - ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут переговоры по европейской политике безопасности 18 июля в Берлине, сообщает бухарестский телеканал Digi24, ссылаясь на источники в администрации румынского лидера.
"Встреча Дана и Мерца запланирована на 18 июля. Румынский президент также проведет переговоры с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю. Обсуждение в Берлине будет сосредоточено на двусторонних, европейских и вопросах политики безопасности. В рамках официального визита в Германию румынский лидер будет принят с воинскими почестями", - цитирует свой источник телеканал.
Германия является первым торговым партнером Румынии, занимая долю 19,82% в общем внешнеторговом обороте - 20,95% в экспорте и 18,98% в импорте по состоянию на 31 октября 2024 года, согласно данным МИД Румынии. В 2025 году страны отмечают 145-летие установления дипломатических отношений.
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