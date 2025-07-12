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Мосбиржа сообщила о готовности к запуску фьючерсов на биткоин
Мосбиржа сообщила о готовности к запуску фьючерсов на биткоин - 12.07.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа сообщила о готовности к запуску фьючерсов на биткоин
Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T12:27+0300
2025-07-12T12:27+0300
2025-07-12T12:27+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF. По словам Патрикеевой, котировка равна цене одной акции ETF - 60-70 долларов за одну акцию и нужно в голове быстро пересчитать, сколько же это сейчас в цене биткойна. "Приходится идти на информационные сервисы и смотреть, сколько сейчас стоит биткойн, и это действительно неудобно…" - сказала она, отвечая на вопрос о планах по запуску фьючерса непосредственно на биткоин. "Соответственно, здесь мы, конечно же, все понимаем, но мы запускаем инструменты в рамках текущего регулирования. И на текущий момент ETF - это компромиссный вариант, доступный в рамках текущего регулирования, в рамках текущего законодательства. Соответственно, как только появится хотя бы окошечко, форточка в регулировании, мы, конечно же, инструмент запустим. У нас уже, на самом деле, дизайн его готов, поэтому ждем регулирования", - сказала она, выступая на Инвеst Weekend РБК.
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мосбиржа, биткоин, рынок криптовалюты
Экономика, Мосбиржа, Биткоин, рынок криптовалюты
Мосбиржа сообщила о готовности к запуску фьючерсов на биткоин
Патрикеева: Мосбиржа запустит фьючерс на биткоин, как только позволит регулирование
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF.
По словам Патрикеевой, котировка равна цене одной акции ETF - 60-70 долларов за одну акцию и нужно в голове быстро пересчитать, сколько же это сейчас в цене биткойна. "Приходится идти на информационные сервисы и смотреть, сколько сейчас стоит биткойн, и это действительно неудобно…" - сказала она, отвечая на вопрос о планах по запуску фьючерса непосредственно на биткоин.
"Соответственно, здесь мы, конечно же, все понимаем, но мы запускаем инструменты в рамках текущего регулирования. И на текущий момент ETF - это компромиссный вариант, доступный в рамках текущего регулирования, в рамках текущего законодательства. Соответственно, как только появится хотя бы окошечко, форточка в регулировании, мы, конечно же, инструмент запустим. У нас уже, на самом деле, дизайн его готов, поэтому ждем регулирования", - сказала она, выступая на Инвеst Weekend РБК.
Стоимость биткоина поднялась выше 113 тысяч долларов