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В Москве пройдет День московского транспорта - 12.07.2025, ПРАЙМ
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В Москве пройдет День московского транспорта
В Москве пройдет День московского транспорта - 12.07.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет День московского транспорта
Парад трамваев, городской фестиваль "Ретрорейс" и костюмированный сап-фестиваль "Вот сап, Москва!" ждут жителей столицы на Дне московского транспорта в... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T00:44+0300
2025-07-12T00:44+0300
общество
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Парад трамваев, городской фестиваль "Ретрорейс" и костюмированный сап-фестиваль "Вот сап, Москва!" ждут жителей столицы на Дне московского транспорта в выходные. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, всего для гостей подготовили более 100 мероприятий. Праздник начнется с парада исторического транспорта: в субботу ретротрамваи разных поколений проедут по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. Здесь же впервые пройдет масштабная выставка исторического транспорта, где будут представлены ретровагоны и автомобили. Главными фестивальными площадками 12 июля станут Северный и Южный речные вокзалы. Праздник на Северном речном вокзале начнется в 13.00 и закончится в 21.00. Бесплатная раздача мороженого пройдет на главной площади и набережной, а аниматоры будут приветствовать всех гостей до 20.00. На Южном речном вокзале празднование начнется в 12.00 и закончится в 18.00. Гостей фестиваля все это время будут встречать аниматоры, с 13.00 до 15.00 раздадут мороженое. На площадке также подготовили зону игр, которая будет работать на набережной. В воскресенье Музей транспорта Москвы проведет четвертый ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" на Воробьевых горах. Темой этого года станет эпоха 2000-х - время тюнингованных автомобилей, гламурной эстетики, молодежных субкультур и танцевальной музыки. Для гостей подготовят тематические зоны, выставки автотехники, концерты, лекции, фудкорт и детскую программу. В этот же день в парке искусств "Музеон" пройдет костюмированный сап-фестиваль "Вот сап, Москва!". Гостей тоже ждут мастер-классы и развлечения для всей семьи, игры и большой концерт с участием звездных хедлайнеров. Будет работать бесплатная полевая кухня и организована раздача воды.
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общество , москва
Общество , МОСКВА
00:44 12.07.2025
 
В Москве пройдет День московского транспорта

В Москве в выходные пройдет парад трамваев, фестиваль "Вот сап, Москва!"

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Парад трамваев, городской фестиваль "Ретрорейс" и костюмированный сап-фестиваль "Вот сап, Москва!" ждут жителей столицы на Дне московского транспорта в выходные.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, всего для гостей подготовили более 100 мероприятий. Праздник начнется с парада исторического транспорта: в субботу ретротрамваи разных поколений проедут по новому маршруту - от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. Здесь же впервые пройдет масштабная выставка исторического транспорта, где будут представлены ретровагоны и автомобили.
Главными фестивальными площадками 12 июля станут Северный и Южный речные вокзалы. Праздник на Северном речном вокзале начнется в 13.00 и закончится в 21.00. Бесплатная раздача мороженого пройдет на главной площади и набережной, а аниматоры будут приветствовать всех гостей до 20.00. На Южном речном вокзале празднование начнется в 12.00 и закончится в 18.00. Гостей фестиваля все это время будут встречать аниматоры, с 13.00 до 15.00 раздадут мороженое. На площадке также подготовили зону игр, которая будет работать на набережной.
В воскресенье Музей транспорта Москвы проведет четвертый ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" на Воробьевых горах. Темой этого года станет эпоха 2000-х - время тюнингованных автомобилей, гламурной эстетики, молодежных субкультур и танцевальной музыки. Для гостей подготовят тематические зоны, выставки автотехники, концерты, лекции, фудкорт и детскую программу.
В этот же день в парке искусств "Музеон" пройдет костюмированный сап-фестиваль "Вот сап, Москва!". Гостей тоже ждут мастер-классы и развлечения для всей семьи, игры и большой концерт с участием звездных хедлайнеров. Будет работать бесплатная полевая кухня и организована раздача воды.
 
ОбществоМОСКВА
 
 
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