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Дуров призвал изучать математику - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Дуров призвал изучать математику
Дуров призвал изучать математику - 12.07.2025, ПРАЙМ
Дуров призвал изучать математику
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал изучать математику - по мнению миллиардера и создателя второго по популярности мессенджера в мире, она... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T03:47+0300
2025-07-12T03:47+0300
общество
павел дуров
telegram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859419131.jpg?1752281277
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал изучать математику - по мнению миллиардера и создателя второго по популярности мессенджера в мире, она развивает ключевой навык, необходимый для создания собственной компании и руководства проектами. "Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться - выбирайте математику", - написал Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, математика способна научить человека полагаться на собственный ум, рассуждать логически, делить проблемы на составные части и решать их поэтапно. "Это ключевой навык, который вам понадобится, чтобы создавать компании и руководить проектами", - отметил Дуров. В марте 2025 года Дуров сообщил о том, что число активных пользователей Telegram превысило один миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире. Как подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в июне 2025 года состояние Дурова составляло 13 миллиардов долларов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , павел дуров, telegram
Общество , Павел Дуров, Telegram
03:47 12.07.2025
 
Дуров призвал изучать математику

Основатель Telegram Дуров призвал изучать математику для создания компании

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал изучать математику - по мнению миллиардера и создателя второго по популярности мессенджера в мире, она развивает ключевой навык, необходимый для создания собственной компании и руководства проектами.
"Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться - выбирайте математику", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, математика способна научить человека полагаться на собственный ум, рассуждать логически, делить проблемы на составные части и решать их поэтапно.
"Это ключевой навык, который вам понадобится, чтобы создавать компании и руководить проектами", - отметил Дуров.
В марте 2025 года Дуров сообщил о том, что число активных пользователей Telegram превысило один миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире. Как подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в июне 2025 года состояние Дурова составляло 13 миллиардов долларов.
 
ОбществоПавел ДуровTelegram
 
 
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