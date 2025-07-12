https://1prime.ru/20250712/durov-859419131.html

Дуров призвал изучать математику

Дуров призвал изучать математику - 12.07.2025, ПРАЙМ

Дуров призвал изучать математику

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал изучать математику - по мнению миллиардера и создателя второго по популярности мессенджера в мире, она... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T03:47+0300

2025-07-12T03:47+0300

2025-07-12T03:47+0300

общество

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал изучать математику - по мнению миллиардера и создателя второго по популярности мессенджера в мире, она развивает ключевой навык, необходимый для создания собственной компании и руководства проектами. "Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться - выбирайте математику", - написал Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, математика способна научить человека полагаться на собственный ум, рассуждать логически, делить проблемы на составные части и решать их поэтапно. "Это ключевой навык, который вам понадобится, чтобы создавать компании и руководить проектами", - отметил Дуров. В марте 2025 года Дуров сообщил о том, что число активных пользователей Telegram превысило один миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире. Как подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в июне 2025 года состояние Дурова составляло 13 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , павел дуров, telegram