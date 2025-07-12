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Глава ЕК сообщила о планах ЕС развивать партнерство с другими странами - 12.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава ЕК сообщила о планах ЕС развивать партнерство с другими странами
Глава ЕК сообщила о планах ЕС развивать партнерство с другими странами - 12.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК сообщила о планах ЕС развивать партнерство с другими странами
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T17:06+0300
2025-07-12T17:06+0300
экономика
ес
ек
урсула фон дер ляйен
сша
дональд трамп
пошлины
мировая экономика
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими странами. "Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, основанной на правилах", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии на фоне объявления Трампом введения с 1 августа 30%-й дополнительной пошлины на весь европейский экспорт. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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ес, ек, урсула фон дер ляйен, сша, дональд трамп, пошлины, мировая экономика
Экономика, ЕС, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, США, Дональд Трамп, пошлины, Мировая экономика
17:06 12.07.2025
 
Глава ЕК сообщила о планах ЕС развивать партнерство с другими странами

Фон дер Ляйен: ЕС намерен развивать партнерство с другими странами на фоне пошлин США

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими странами.
"Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, основанной на правилах", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии на фоне объявления Трампом введения с 1 августа 30%-й дополнительной пошлины на весь европейский экспорт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки
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ЭкономикаЕСЕКУрсула фон дер ЛяйенСШАДональд ТрамппошлиныМировая экономика
 
 
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