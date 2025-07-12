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Экс-президент Аргентины должна выплатить более 684 миллиардов песо - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Экс-президент Аргентины должна выплатить более 684 миллиардов песо
Экс-президент Аргентины должна выплатить более 684 миллиардов песо - 12.07.2025, ПРАЙМ
Экс-президент Аргентины должна выплатить более 684 миллиардов песо
Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и другие осуждённые по делу "Vialidad" в качестве компенсации ущерба, нанесённого государству в... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T01:56+0300
2025-07-12T01:56+0300
общество
аргентина
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МЕХИКО, 12 июл - ПРАЙМ. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и другие осуждённые по делу "Vialidad" в качестве компенсации ущерба, нанесённого государству в результате коррупционных схем при строительстве автодорог, должны выплатить более 684 миллиардов песо, сообщила газета La Nación. "Суд даст десятидневный срок для добровольной уплаты суммы. В случае отказа начнётся принудительное взыскание - через конфискацию и продажу арестованного имущества", - говорится в материале на сайте издания. Сумма штрафа была рассчитана на основе судебного решения от декабря 2022 года, по которому изначально подлежало конфискации 84 миллиарда песо. В перерасчёте на сегодняшний курс это свыше 540 миллионов долларов. Среди осуждённых - предприниматель Ласаро Баэс, бывший глава Дирекции национальных дорог Нельсон Перриотти, экс-глава управления общественных работ Хосе Лопес и чиновники. Согласно расследованию, ущерб бюджету был нанесён в результате завышения стоимости контрактов и незавершённых работ на 51 тендере, преимущественно в провинции Санта-Крус. Средства, как утверждает прокуратура, перераспределялись в пользу компаний, подконтрольных Баэсу, который, в свою очередь, поддерживал тесные связи с семьей Киршнеров. Имущество, подлежащее конфискации у осужденных, включает более 200 объектов недвижимости, 14 транспортных средств, ряд компаний, а также наличные средства и ценные бумаги. У Кристины Киршнер - бывшего президента Аргентины и сенатора - активы, замороженные в рамках этого и других дел, включают гостиницы, апартаменты и банковские счета с миллионами долларов. Ласаро Баэс, по данным суда, владеет активами на сумму около 120 миллионов долларов - это десятки ранчо, элитная недвижимость, транспортные средства, самолёты и корпоративные активы. В его отношении также вынесены решения по делу о легализации доходов и начата процедура банкротства его строительной компании Austral Construcciones.
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192
40
192
40
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40
192
40
общество , аргентина
Общество , АРГЕНТИНА
01:56 12.07.2025
 
Экс-президент Аргентины должна выплатить более 684 миллиардов песо

La Naci n: экс-президент Аргентины де Киршнер должна выплатить более 684 миллиардов песо

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МЕХИКО, 12 июл - ПРАЙМ. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и другие осуждённые по делу "Vialidad" в качестве компенсации ущерба, нанесённого государству в результате коррупционных схем при строительстве автодорог, должны выплатить более 684 миллиардов песо, сообщила газета La Nación.
"Суд даст десятидневный срок для добровольной уплаты суммы. В случае отказа начнётся принудительное взыскание - через конфискацию и продажу арестованного имущества", - говорится в материале на сайте издания.
Сумма штрафа была рассчитана на основе судебного решения от декабря 2022 года, по которому изначально подлежало конфискации 84 миллиарда песо. В перерасчёте на сегодняшний курс это свыше 540 миллионов долларов. Среди осуждённых - предприниматель Ласаро Баэс, бывший глава Дирекции национальных дорог Нельсон Перриотти, экс-глава управления общественных работ Хосе Лопес и чиновники.
Согласно расследованию, ущерб бюджету был нанесён в результате завышения стоимости контрактов и незавершённых работ на 51 тендере, преимущественно в провинции Санта-Крус. Средства, как утверждает прокуратура, перераспределялись в пользу компаний, подконтрольных Баэсу, который, в свою очередь, поддерживал тесные связи с семьей Киршнеров.
Имущество, подлежащее конфискации у осужденных, включает более 200 объектов недвижимости, 14 транспортных средств, ряд компаний, а также наличные средства и ценные бумаги. У Кристины Киршнер - бывшего президента Аргентины и сенатора - активы, замороженные в рамках этого и других дел, включают гостиницы, апартаменты и банковские счета с миллионами долларов.
Ласаро Баэс, по данным суда, владеет активами на сумму около 120 миллионов долларов - это десятки ранчо, элитная недвижимость, транспортные средства, самолёты и корпоративные активы. В его отношении также вынесены решения по делу о легализации доходов и начата процедура банкротства его строительной компании Austral Construcciones.
 
ОбществоАРГЕНТИНА
 
 
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