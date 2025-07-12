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Эксперт объяснил отрицательные цены на электроэнергию в Европе

Эксперт объяснил отрицательные цены на электроэнергию в Европе - 12.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил отрицательные цены на электроэнергию в Европе

Отрицательные цены на электроэнергию на европейской бирже показывают неэффективность работы энергосистемы из-за большого количества энергии, выработанной... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T02:17+0300

2025-07-12T02:17+0300

2025-07-12T02:17+0300

общество

франция

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Отрицательные цены на электроэнергию на европейской бирже показывают неэффективность работы энергосистемы из-за большого количества энергии, выработанной возобновляемыми источниками, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на данные оператора электросетей RTE сообщал, что Франция зафиксировала рекордное количество электроэнергии, выработанной за счет солнечных панелей, из-за чего цены опустились ниже нуля. Солнечные панели выработали 19,5 ГВт электричества, что позволило удовлетворить почти 40% спроса в стране. "Получается, что компании, которые инвестировали в строительство возобновляемой энергетики, ничего не получают, и для них это негативно. Плюс это показатель определенных скачков в выработке и неравномерной работы энергосистемы. Есть переизбыток предложения, а значит, она работает неэффективно. Значит, очень много настроили той же самой солнечной энергетики, поэтому в моменте ее слишком много, а когда солнце скроется, эта часть будет выпадать в выработке электроэнергии. И значит, в резерве должно быть очень много другой энергетики, в том числе топливной", - объяснил эксперт. Он добавил, что отрицательные цены на европейской бирже не означают, что потребители получают бесплатное электричество, ведь существуют тарифы. Нулевые или отрицательные цены не являются среднесуточными, а возникают лишь в определенный момент в течение дня.

франция

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общество , франция, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности