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Эксперт рассказала, как защититься от мошенников при покупке биткоина
Эксперт рассказала, как защититься от мошенников при покупке биткоина - 12.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как защититься от мошенников при покупке биткоина
Стоимость биткоина обновляет рекорды, повышая интерес к вложениям в криптовалюту, однако частным инвесторам, которые не хотят потерять свои деньги, важно... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T04:45+0300
2025-07-12T04:45+0300
2025-07-12T04:45+0300
общество
минфин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновляет рекорды, повышая интерес к вложениям в криптовалюту, однако частным инвесторам, которые не хотят потерять свои деньги, важно соблюдать главное правило вложений: работать только с понятными вам инструментами, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
"Главное правило: инвестируйте только в те сферы, которые вы досконально изучили. Если вы не знаете, что из себя представляют криптовалюты, как они работают и какие есть риски, не инвестируйте в них. Это касается абсолютно всех направлений вложения средств", – сказала Иваткина.
Эксперт отметила, что за последний год стоимость главной криптовалюты - биткоина - выросла вдвое. А на текущий неделе цена биткоина достигла нового исторического максимума, превысив 118 тысяч долларов. "Это привлекает внимание как инвесторов, так и простых людей, которые слабо разбираются в теме криптовалют", - отметила эксперт.
"Там, где есть ажиотаж, всегда распространены мошеннические схемы, связанные с криптоскамом и лжеинвестициями", – предупреждает эксперт. Она рассказала о правилах, которые позволят защититься от мошенников тем, кто решил купить криптовалюту или только собирается в нее вложиться.
"Относитесь ко всем предложениям о "гарантированной" прибыли с крайним недоверием. Задавайте вопросы: "Откуда берутся эти доходы?", "В чем реальная ценность проекта?". Изучите отзывы: что говорят о проекте на независимых форумах", - советует Иваткина.
"Никогда не вводите данные своего аккаунта от криптобиржи на сайтах, не храните в облаке, не фотографируйте, не отправляйте по почте или мессенджерам. Для значительных сумм используйте аппаратные кошельки. Это самый безопасный вариант. Всегда подключайте двухфакторную аутентификацию на биржах и везде, где это возможно", - подчеркнула она.
Эксперт также напомнила об опасности переходить по сомнительным ссылкам. "Старайтесь вручную набирать адрес сайта биржи, кошелька или используйте сохраненные закладки. Помните, настоящая поддержка не пишет вам первая в личку. Официальные каналы связи всегда указаны на только на официальном сайте проекта", – указала она.
Эксперт советует критически относиться к любым рекомендациям, которые активно подталкивают людей к криптоинвестициям. "Работайте только с крупными, давно существующими и надежными биржами и сервисами с хорошей репутацией: проверьте отзывы, историю взломов. Не поддавайтесь страху так называемой упущенной выгоды. Мошенники искусственно создают ажиотаж", – подытожила Иваткина.
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общество , минфин
Эксперт рассказала, как защититься от мошенников при покупке биткоина
Эксперт Иваткина: вложения в криптовалюту должны быть связаны с понятными инструментами
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновляет рекорды, повышая интерес к вложениям в криптовалюту, однако частным инвесторам, которые не хотят потерять свои деньги, важно соблюдать главное правило вложений: работать только с понятными вам инструментами, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
"Главное правило: инвестируйте только в те сферы, которые вы досконально изучили. Если вы не знаете, что из себя представляют криптовалюты, как они работают и какие есть риски, не инвестируйте в них. Это касается абсолютно всех направлений вложения средств", – сказала Иваткина.
Эксперт отметила, что за последний год стоимость главной криптовалюты - биткоина - выросла вдвое. А на текущий неделе цена биткоина достигла нового исторического максимума, превысив 118 тысяч долларов. "Это привлекает внимание как инвесторов, так и простых людей, которые слабо разбираются в теме криптовалют", - отметила эксперт.
"Там, где есть ажиотаж, всегда распространены мошеннические схемы, связанные с криптоскамом и лжеинвестициями", – предупреждает эксперт. Она рассказала о правилах, которые позволят защититься от мошенников тем, кто решил купить криптовалюту или только собирается в нее вложиться.
"Относитесь ко всем предложениям о "гарантированной" прибыли с крайним недоверием. Задавайте вопросы: "Откуда берутся эти доходы?", "В чем реальная ценность проекта?". Изучите отзывы: что говорят о проекте на независимых форумах", - советует Иваткина.
"Никогда не вводите данные своего аккаунта от криптобиржи на сайтах, не храните в облаке, не фотографируйте, не отправляйте по почте или мессенджерам. Для значительных сумм используйте аппаратные кошельки. Это самый безопасный вариант. Всегда подключайте двухфакторную аутентификацию на биржах и везде, где это возможно", - подчеркнула она.
Эксперт также напомнила об опасности переходить по сомнительным ссылкам. "Старайтесь вручную набирать адрес сайта биржи, кошелька или используйте сохраненные закладки. Помните, настоящая поддержка не пишет вам первая в личку. Официальные каналы связи всегда указаны на только на официальном сайте проекта", – указала она.
Эксперт советует критически относиться к любым рекомендациям, которые активно подталкивают людей к криптоинвестициям. "Работайте только с крупными, давно существующими и надежными биржами и сервисами с хорошей репутацией: проверьте отзывы, историю взломов. Не поддавайтесь страху так называемой упущенной выгоды. Мошенники искусственно создают ажиотаж", – подытожила Иваткина.